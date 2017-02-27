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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11333113341133511336

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 46
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
1
38,00-38,50
11%
5
38,50-39,00
9%
4
39,00-39,50
17%
8
39,50-40,00
41%
19
40,00-40,50
9%
4
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
4%
2
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:58

  prodigy написав:
  Acceptus написав:Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5


з яких пирогів такий прогноз коли допомога буде на 40% менше ніж у 2023?

нормальний курс при таких харчах 41-42, якщо менше-це бонус людям і втрати для мінфіну

Як каже Марченко: українці живуть в магічній реальності, такі не реальні оптимістичні прогнози проростають з справжніх мрій...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:10

Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:21

  asti написав:В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(

Чувак с долларами наше всё :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:29

  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

тарапицца нє надо
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:56

Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©))

  flyman написав:
  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

тарапицца нє надо

Так отож!
В мене/моєї дружини гривнедепошки до осені - а там і порахуємо :D >>>
  Успіх написав:
  yama написав:це краще ніж все просадити в онлайн казино, кажуть що серед військових такого багато
  Zochan написав:Незрозуміло для чого було сидіти в гривні (особливо в той час, коли заблокована допомога від США).
Коли курс долярчика досягне 42 - піврічні гривнедепо(які відкриті до Нового року) вийдуть в нуль))
А якщо досягне 43 - то і річні гривнедепо(відкриті минулої осені) - також вийдуть в нуль!))

Час ще є))
Зазор курсу - теж! :D

Все буде добре!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

// В мене/моєї дружини гривнедепошки до осені - а там і порахуємо :D

Скільки це буде у рублях, якщо снарядів не буде ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:37

  flyman написав:
  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

тарапицца нє надо
Хз, пока продал треть того, что купил, дальше будем посмотреть. Но уже ясно куда ветер дует...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:40

Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
asti
 
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