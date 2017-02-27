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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 кві, 2024 18:58
prodigy написав: Acceptus написав:
Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5
з яких пирогів такий прогноз коли допомога буде на 40% менше ніж у 2023?
нормальний курс при таких харчах 41-42, якщо менше-це бонус людям і втрати для мінфіну
Як каже Марченко: українці живуть в магічній реальності, такі не реальні оптимістичні прогнози проростають з справжніх мрій...
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:10
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:29
asti написав:
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
тарапицца нє надо
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flyman
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:56
flyman написав: asti написав:
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
тарапицца нє надо
Так отож!
В мене/моєї дружини гривнедепошки до осені - а там і порахуємо
>>>
Успіх написав: yama написав:
це краще ніж все просадити в онлайн казино, кажуть що серед військових такого багато
Zochan написав:
Незрозуміло для чого було сидіти в гривні (особливо в той час, коли заблокована допомога від США).
Коли курс долярчика досягне 42
- піврічні гривнедепо(які відкриті до Нового року) вийдуть в нуль))
А якщо досягне 43
- то і річні гривнедепо(відкриті минулої осені) - також вийдуть в нуль!))
Час ще є))
Зазор курсу - теж!
Все буде добре!©
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:33
// В мене/моєї дружини гривнедепошки до осені - а там і порахуємо
Скільки це буде у рублях, якщо снарядів не буде ))
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dimo_0n
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:37
flyman написав: asti написав:
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
тарапицца нє надо
Хз, пока продал треть того, что купил, дальше будем посмотреть. Но уже ясно куда ветер дует...
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asti
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:40
Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:50
asti написав:
Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
Карусел? Какой карусел ?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 23:05
Успіх написав:
В мене/моєї дружини гривнедепошки до осені
Спiвчуваю...
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