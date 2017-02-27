Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), що розраховується Національним банком України (НБУ) за шкалою від нуля до 100, другий місяць поспіль іде на підвищення і в березні піднявся одразу на 4,5 пунктів - до 52 пунктів, через п'ять місяців знову перевищивши нейтральний рівень, повідомив НБУ в понеділок.
"Поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів сприяли нарощування морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування і сезонне пожвавлення ділової активності", - зазначив регулятор.
Обсяг українського експорту за березень поточного року становив 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд, повідомила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко в на фейсбук-сторінці.
У січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць. Абсолютна більшість йшла морським шляхом.
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АТ "Укрзалізниця" в березні 2024 року в усіх напрямках сполучення перевезла 16 млн тонн вантажів, що на третину більше, ніж у березні 2023 року, та на 10% більше за рекордні показники лютого 2024 року, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.
asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде. Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
Denik написав:економіка зараз просто "поглине" зайву гривню.
Експорт 3.2, а чого не згадали за імпорт? Імпорт 5.5 чи більше? Чим будемо закривати негативний торгбаланс??? Експорт айті послуг впевнено скорочується, заробітчани менше висилають, бо багато остаточно релокуються. Де шукати позитив? Його немає, війна то біда з усіх боків. Це все що треба знати про нашу економіку з точку зору курса гривні, при обсягах допомоги, що скорочується. І як мене бісить ця гра в мінімальну зарплату, вірніше не адекватне підвищення її рівня, це просто державний рекет, який не піддається прогнозуванню як і курс гривні. Всі податки прив'язані до неї, все автоматом покращується на десятки відсотків, комуналка летить в гору, зростає все, багатьох скорочують, бо бізнеси закриваються, головна причина не можуть витянути такі з.п. і збільшений податковий тиск. А тут ще девальвація, вона більшість просто душить, бо в нас завжди вигідно було займатись імпортом, виробників душили завжди, при будь-якій владі. Так що там вигадав НБУ з якимось індексом для мене загадка, податки зростають, комуналка зростає, попит населення стагнує, останніх робітників вигребають воювати, як можуть покращитись настрої? Кого опитували? В клініці для божевільних? Так що нічого економіка не поглине, зараз буде посилена мобілізація і офіційно звалимся в рецесію, сировина на мінімумах, для мене загадка як НБУ побачив ріст ВВП на 5% за минулий рік((( Тиск на гривню ще посилиться, коли останні ждуни побачать, що ніякі магічні 40 НБУ не буде утримувати, але то таке, не все одразу, головне фронт втримати, це все дійсно економічні дрібнички...
asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде. Короче, дурдом... 🤯🤯🤯