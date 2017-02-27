Додано: Сер 03 кві, 2024 00:02

Denik написав: економіка зараз просто "поглине" зайву гривню. економіка зараз просто "поглине" зайву гривню.

Експорт 3.2, а чого не згадали за імпорт?Імпорт 5.5 чи більше?Чим будемо закривати негативний торгбаланс???Експорт айті послуг впевнено скорочується, заробітчани менше висилають, бо багато остаточно релокуються. Де шукати позитив? Його немає, війна то біда з усіх боків.Це все що треба знати про нашу економіку з точку зору курса гривні, при обсягах допомоги, що скорочується.І як мене бісить ця гра в мінімальну зарплату, вірніше не адекватне підвищення її рівня, це просто державний рекет, який не піддається прогнозуванню як і курс гривні.Всі податки прив'язані до неї, все автоматом покращується на десятки відсотків, комуналка летить в гору, зростає все, багатьох скорочують, бо бізнеси закриваються, головна причина не можуть витянути такі з.п. і збільшений податковий тиск.А тут ще девальвація, вона більшість просто душить, бо в нас завжди вигідно було займатись імпортом, виробників душили завжди, при будь-якій владі.Так що там вигадав НБУ з якимось індексом для мене загадка, податки зростають, комуналка зростає, попит населення стагнує, останніх робітників вигребають воювати, як можуть покращитись настрої? Кого опитували? В клініці для божевільних?Так що нічого економіка не поглине, зараз буде посилена мобілізація і офіційно звалимся в рецесію, сировина на мінімумах, для мене загадка як НБУ побачив ріст ВВП на 5% за минулий рік(((Тиск на гривню ще посилиться, коли останні ждуни побачать, що ніякі магічні 40 НБУ не буде утримувати, але то таке, не все одразу, головне фронт втримати, це все дійсно економічні дрібнички...