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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11335113361133711338>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 50
36,00-36,50
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1
36,50-37,00
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0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
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1
38,00-38,50
10%
5
38,50-39,00
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18%
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Більше 42
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Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:37

  asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯

чомусь забули про "фактор Закону про мобілізацію"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:02

  Denik написав:економіка зараз просто "поглине" зайву гривню.

Експорт 3.2, а чого не згадали за імпорт?
Імпорт 5.5 чи більше?
Чим будемо закривати негативний торгбаланс???
Експорт айті послуг впевнено скорочується, заробітчани менше висилають, бо багато остаточно релокуються. Де шукати позитив? Його немає, війна то біда з усіх боків.
Це все що треба знати про нашу економіку з точку зору курса гривні, при обсягах допомоги, що скорочується.
І як мене бісить ця гра в мінімальну зарплату, вірніше не адекватне підвищення її рівня, це просто державний рекет, який не піддається прогнозуванню як і курс гривні.
Всі податки прив'язані до неї, все автоматом покращується на десятки відсотків, комуналка летить в гору, зростає все, багатьох скорочують, бо бізнеси закриваються, головна причина не можуть витянути такі з.п. і збільшений податковий тиск.
А тут ще девальвація, вона більшість просто душить, бо в нас завжди вигідно було займатись імпортом, виробників душили завжди, при будь-якій владі.
Так що там вигадав НБУ з якимось індексом для мене загадка, податки зростають, комуналка зростає, попит населення стагнує, останніх робітників вигребають воювати, як можуть покращитись настрої? Кого опитували? В клініці для божевільних?
Так що нічого економіка не поглине, зараз буде посилена мобілізація і офіційно звалимся в рецесію, сировина на мінімумах, для мене загадка як НБУ побачив ріст ВВП на 5% за минулий рік(((
Тиск на гривню ще посилиться, коли останні ждуни побачать, що ніякі магічні 40 НБУ не буде утримувати, але то таке, не все одразу, головне фронт втримати, це все дійсно економічні дрібнички...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 07:27

  asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯

Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 09:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Експорт 3.2, а чого не згадали за імпорт?
Імпорт 5.5 чи більше?
Чим будемо закривати негативний торгбаланс???
Експорт айті послуг впевнено скорочується, заробітчани менше висилають, бо багато остаточно релокуються. Де шукати позитив? Його немає, війна то біда з усіх боків.
Це все що треба знати про нашу економіку з точку зору курса гривні, при обсягах допомоги, що скорочується.
І як мене бісить ця гра в мінімальну зарплату, вірніше не адекватне підвищення її рівня, це просто державний рекет, який не піддається прогнозуванню як і курс гривні.
Всі податки прив'язані до неї, все автоматом покращується на десятки відсотків, комуналка летить в гору, зростає все, багатьох скорочують, бо бізнеси закриваються, головна причина не можуть витянути такі з.п. і збільшений податковий тиск.
А тут ще девальвація, вона більшість просто душить, бо в нас завжди вигідно було займатись імпортом, виробників душили завжди, при будь-якій владі.
Так що там вигадав НБУ з якимось індексом для мене загадка, податки зростають, комуналка зростає, попит населення стагнує, останніх робітників вигребають воювати, як можуть покращитись настрої? Кого опитували? В клініці для божевільних?
Так що нічого економіка не поглине, зараз буде посилена мобілізація і офіційно звалимся в рецесію, сировина на мінімумах, для мене загадка як НБУ побачив ріст ВВП на 5% за минулий рік(((
Тиск на гривню ще посилиться, коли останні ждуни побачать, що ніякі магічні 40 НБУ не буде утримувати, але то таке, не все одразу, головне фронт втримати, це все дійсно економічні дрібнички...

В нас і так низькі податки. В чому тут є рація, що с/г товари та залізна руда на мінімумах:
https://ru.investing.com/commodities/ir ... ming-chart
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 09:27

  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками... :( :(
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

тобто до тих, хто розповідав, що гривня буде укріплятися, питань немає?

девал нижче за відсотки по ОВДП -це оптимістичний варіант, який НБУ може втілювати. бо проблема надлишкової ліквідності не вирішена. хоча схоже обмежена тим, що в кого ці надлишкові кошти, купити валюту не можуть...

й який би варіант НБУ не втілював, з точністю до копійки регулювати курс неможливо - все одно є ринок. цікаве питання, який курс визнають за базовий, щоб потім робити рухи пл.с/мінус біля нього
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:21

  Shaman написав:
й який би варіант НБУ не втілював, з точністю до копійки регулювати курс неможливо - все одно є ринок. цікаве питання, який курс визнають за базовий, щоб потім робити рухи пл.с/мінус біля нього

НБУ може регулювати курс до копійки, яскравий приклад зафіксований курс 36,6 більше року.
Який же це ринок, коли на міжбанку НБУ закриває іноді до 80% торгів? Поставив курс наприклад 39 і задовільнив всіх бажаючих, ось так і виставив його таким як хотів, до копійки.
Стосовно "базового курса?" А хто знає реальну політику "керованої гнучкості?".
Можливо ніякої точки де зупиниться девал просто не буде, ми будемо постійно повзти в гору з маленькими відкатами.
Тоді і вирішиться питання "зайвої гривні" в Вашому розумінні, всі будуть ховатися в валюту при першій можливості, довіри до нацвалюти зовсім не буде і відбудеться знову той цілющий девал в пару разів, як в 2015-му)))
Все буде як Ви хотіли, Ваша з.п. знову буде 100-150 у.о. красота!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:18

  prodigy написав:
  Acceptus написав:Хоча на 2024 прогнозував 37,5 — 38,5


з яких пирогів такий прогноз коли допомога буде на 40% менше ніж у 2023?

нормальний курс при таких харчах 41-42, якщо менше-це бонус людям і втрати для мінфіну


Перше – 01.01.2024 коли його писав, ще була надія, що США не вкинуть, та і Європа обіцяла допомогу (кто знав шо тамка кредити).

Друге - порахував що палива для польоту не вистачає - уривок: "...Так наприклад, майже щотижня грудня, через інтервенції НБУ на МВРУ, «вилучалося» понад 30 млрд. гривень. Взагалі, за майже 2 роки війни вилучення гривні з обороту становить понад 1490 мільярдів гривень."
Кому цікаво повністю, мої новорічні прогнози - https://savostin.pro/100-postov-bankira ... analytics/

Але на сучасному етапі, після того, як почитав меморандум і «Plan for the Ukraine Facility», стало зрозуміло, що пом'якшеню - бути...
Цікаво розуміти кінцевий таргет... :mrgreen:

Сподіваюся він (тобто таргет) буде 38,5-39,5 – це буде м'який 8)

Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...

Ладно, я тут цілью задався дізнатися, кому ми винні 19+ млрд по євробондам, кому саме, то як взнаю, прийду зі звітом ;)
Тобто з ким будемо домовлятися за відсрочку, бо МВФ сказав (в меморандумі), що віддавати не будемо :mrgreen:
Востаннє редагувалось Acceptus в Сер 03 кві, 2024 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:01

  sens написав:
  asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯

Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?

А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:13

  lov2108 написав:
  sens написав:
  asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯

Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?

А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.

фетиш
flyman
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