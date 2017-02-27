|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 кві, 2024 12:15
lov2108 написав:
А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.
Для карусельщика ответ шкурный: ценой в обменке.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4423
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 кві, 2024 12:41
Вчора НБУ продав 190 лямів, прийшла допомога у вигляді кредитів, гуляємо!
А сьогодні вже бажаючих менше йти вище, почали знижуватись, з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.
Але кількість злитої валюти вражає як для весни, щось не то, сподіваюсь купують зброю, а не банани.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12988
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 3750 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 03 кві, 2024 12:49
Acceptus написав:
...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5743
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1369 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 03 кві, 2024 13:02
lov2108 написав: sens написав: asti написав:
Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?
А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.
Вам продадуть на 10-12 копійок дорожче,або куплять на 0-5 копійок дорожче. Пояснення зрозуміло?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16327
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34055
|36830981
|
|
|1922
|13211091
|
Чет 21 бер, 2024 10:40
Hotab
|
|7978
|23164033
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|