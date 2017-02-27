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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11335113361133711338

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 50
36,00-36,50
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0
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0
0
37,50-38,00
2%
1
38,00-38,50
10%
5
38,50-39,00
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4
39,00-39,50
18%
9
39,50-40,00
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41,50-42,00
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1
Більше 42
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:15

  lov2108 написав:А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.

Для карусельщика ответ шкурный: ценой в обменке.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора НБУ продав 190 лямів, прийшла допомога у вигляді кредитів, гуляємо!
А сьогодні вже бажаючих менше йти вище, почали знижуватись, з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.
Але кількість злитої валюти вражає як для весни, щось не то, сподіваюсь купують зброю, а не банани.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:49

  Acceptus написав:...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...

якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати

коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:02

  lov2108 написав:
  sens написав:
  asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде.
Короче, дурдом... 🤯🤯🤯

Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?

А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.

Вам продадуть на 10-12 копійок дорожче,або куплять на 0-5 копійок дорожче. Пояснення зрозуміло?
sens
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  #<1 ... 11335113361133711338
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