Вчора НБУ продав 190 лямів, прийшла допомога у вигляді кредитів, гуляємо! А сьогодні вже бажаючих менше йти вище, почали знижуватись, з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина. Але кількість злитої валюти вражає як для весни, щось не то, сподіваюсь купують зброю, а не банани.
Acceptus написав:... Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують. (наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток... А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають... ...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
asti написав:Ситуация осложняется ещё и каруселью: параллельно с покупкой/продажей ОВГЗ продается доллар под откуп на карусели; также, если есть возможность, продается доллар под откуп по курсу кассы. При этом весь откупленный белый доллар ложится на карты в определенных банках для последующего забора в синем виде. Короче, дурдом... 🤯🤯🤯
Білі на сині це ПУМБ/Аваль/ПриватБанк/...?
А чим погані білі, якщо вони 2006 року і в пристойному стані (без плям, перегинів, печаток)? Поясніть.
Вам продадуть на 10-12 копійок дорожче,або куплять на 0-5 копійок дорожче. Пояснення зрозуміло?