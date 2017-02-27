Acceptus написав:... Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують. (наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток... А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають... ...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).
40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...
Acceptus написав:... Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують. (наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток... А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають... ...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).
40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...