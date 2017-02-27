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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11336113371133811339

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 54
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
4%
2
38,00-38,50
9%
5
38,50-39,00
9%
5
39,00-39,50
17%
9
39,50-40,00
39%
21
40,00-40,50
9%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:31

  Shaman написав:
  Acceptus написав:...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...

якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати

коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках


До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).

40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...

***
Шо стосується акцій по 40% за картками АТБ - то вони є завжди.
***
Ок, якщо не вірете в ненажерливість і жадібність АТБ, тоді придумайте, відкіля у Варуса -20% на весь чек для пенсіонерів?
https://www.otpbank.com.ua/action/visa-varus-20per/

До АТБ претензій не маю, просто факт є факт.

П.С. Пішов в АТБ :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:18

  Acceptus написав:
  Shaman написав:
  Acceptus написав:...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...

якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати

коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках


До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).

40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...

***
Шо стосується акцій по 40% за картками АТБ - то вони є завжди.
***
Ок, якщо не вірете в ненажерливість і жадібність АТБ, тоді придумайте, відкіля у Варуса -20% на весь чек для пенсіонерів?
https://www.otpbank.com.ua/action/visa-varus-20per/

До АТБ претензій не маю, просто факт є факт.

П.С. Пішов в АТБ :mrgreen:

якщо знижка 40%, то це залежить, що саме продають. я знаю цифри й 50% - але який там термін оборотності товару, до року? з можливістю повернення :)

ми маємо не оперувати термінами віримо/не віримо. це або є, або немає. а ви знаєте яка конкуренція в магазинах? за рахунок чого АТБ тримає такі низькі ціни? тому факту шаленої маржи в АТБ - немає ;)

по Варусу нічого не можу сказати, але гадаю там теж є пояснення. 20% націнки в Варусі - може й є така gross margin.
Shaman
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