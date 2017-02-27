Acceptus написав:... Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують. (наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток... А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають... ...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).
40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...
Acceptus написав:... Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують. (наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток... А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають... ...
якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати
коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках
До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).
40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...
ОТП, як и Варус не пишуть, що це не стосується акційних товарів. "-20% на весь чек для пенсіонерів" - не неправда. Читаемо правила акции и знов не бачимо "такого нюансу". Т.е. "-20% на весь чек для пенсіонерів" - омана.
asti написав:Да уж, курс не радует... В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу. И всё это с убытками... Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.
Да, соглашусь. Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
Меня, кроме всего прочего, возмущает до глубины души вопиющая избирательность/читай несправедливость с продажей валюты населению. Так сложилось, что я часто покупаю/забираю доллары в одном из отделений Райфа и почти каждый день вижу одну и туже картину: жена одного из наших местных валютных воротил у которого сеть обменок по городу вместе с ещё одной такой же дамой стабильно покупают синий доллар в кассе на 400 тыс каждая и это при том что для простых смертных долларов на продажу никогда нет, а если и есть то белый мотлох со штампами или 96-год. Этих же людей иногда и в количестве 3х и даже 4х человек я вижу и в Креди-Агриколе, и в ПУМБЕ, и в Кредо, и в Пивденном... У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??! При том что эта самая валюта часто в дефиците, а в большинстве банков её просто нет. Как можно было принять такие законы которые позволяют валютчикам системно выгребать весь ликвидный доллар из банковских касс и зарабатывать деньги на ровном месте, при том что пересичному, для которого по идее и писаны эти законы ничего не остаётся??! Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡
asti написав:Меня, кроме всего прочего, возмущает до глубины души вопиющая избирательность/читай несправедливость с продажей валюты населению. Так сложилось, что я часто покупаю/забираю доллары в одном из отделений Райфа и почти каждый день вижу одну и туже картину: жена одного из наших местных валютных воротил у которого сеть обменок по городу вместе с ещё одной такой же дамой стабильно покупают синий доллар в кассе на 400 тыс каждая и это при том что для простых смертных долларов на продажу никогда нет, а если и есть то белый мотлох со штампами или 96-год. Этих же людей иногда и в количестве 3х и даже 4х человек я вижу и в Креди-Агриколе, и в ПУМБЕ, и в Кредо, и в Пивденном... У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??! При том что эта самая валюта часто в дефиците, а в большинстве банков её просто нет. Как можно было принять такие законы которые позволяют валютчикам системно выгребать весь ликвидный доллар из банковских касс и зарабатывать деньги на ровном месте, при том что пересичному, для которого по идее и писаны эти законы ничего не остаётся??! Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡
Ви залишили моє питання без відповіді. Нагадаю - в яких банках ви кладете на рахунок білий зі штампами і знімаєте через декілька днів з рахунку синій долар ?
asti будь честным с собой. Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Чтоб быть ещё честнее, в нашем с тобой Кропе, процентов 20 населения имеют возможность купить валюту, а покупают процентов 10. Хватит плакать про несправедливость... Я в Привате возле Преображенской церкви неделю назад забирал конвертдепо. Из 5К - все синие и это без знакомств...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 03 кві, 2024 19:25, всього редагувалось 2 разів.
asti написав:Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡
Ну так поїдь в столицю, нальють синіми дешевше скільки унесеш і не довбай мозги з власним баченням "справедливості." Якщо все норм з ТЦК, то чого боятися? Чи авто не має у "воротіли?" Є рішення, це електричкі і потяги! Як сам всіх нажухав з конвертаційними депо і арбітражив, так це я молодець, як наколов державу і втік від обов'язків, я вже двічі молодець, а коли на кожного крутелика знайшовся трохи крутіший перець, то країна одразу не така, всі хитрозроблені, не дають намахати всіх, караул, памагітє, ві всє нє такіє, один я дартаньян (((
dimo_0n написав:asti будь честным с собой. Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к, а другим - ничего//)