Додано: Сер 03 кві, 2024 19:10

Меня, кроме всего прочего, возмущает до глубины души вопиющая избирательность/читай несправедливость с продажей валюты населению. Так сложилось, что я часто покупаю/забираю доллары в одном из отделений Райфа и почти каждый день вижу одну и туже картину: жена одного из наших местных валютных воротил

у которого сеть обменок по городу вместе с ещё одной такой же дамой стабильно покупают синий доллар в кассе на 400 тыс каждая и это при том что для простых смертных долларов на продажу никогда нет, а если и есть то белый мотлох со штампами или 96-год. Этих же людей иногда и в количестве 3х и даже 4х человек я вижу и в Креди-Агриколе,

и в ПУМБЕ, и в Кредо, и в Пивденном...

У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??! При том что эта самая валюта часто в дефиците, а в большинстве банков её просто нет. Как можно было принять такие законы которые позволяют валютчикам системно выгребать весь ликвидный доллар из банковских касс и зарабатывать деньги на ровном месте, при том что пересичному, для которого по идее и писаны эти законы ничего не остаётся??!

Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡