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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11336113371133811339

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 54
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
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37,00-37,50
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38,00-38,50
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38,50-39,00
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39,00-39,50
17%
9
39,50-40,00
39%
21
40,00-40,50
9%
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40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
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Більше 42
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:31

  Shaman написав:
  Acceptus написав:...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...

якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати

коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках


До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).

40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...

***
Шо стосується акцій по 40% за картками АТБ - то вони є завжди.
***
Ок, якщо не вірете в ненажерливість і жадібність АТБ, тоді придумайте, відкіля у Варуса -20% на весь чек для пенсіонерів?
https://www.otpbank.com.ua/action/visa-varus-20per/

До АТБ претензій не маю, просто факт є факт.

П.С. Пішов в АТБ :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:18

  Acceptus написав:
  Shaman написав:
  Acceptus написав:...
Харчі - це про шо? Про цінник в магазині? Якщо ви про це, то там непогано "субсидують" - "мережевики", у дистрибів попитайте, як вони ручата викручують.
(наприклад АТБ настільки завищує ціни, - що може робити скидос 40% на групи товарів - для покупців, Варус 20% пенсіонерам на чеку). То їм треба як і банкам, податок на прибуток до 50% підвищити, за надприбуток...
А то вони бідненьки на фронт через сертифікати збирають...
...

якщо ви позиціонуєте себе як аналітик, то писати про шалену маржу у торговельних мережах м'яко кажучи некоректно. ті цифри, які я чув про АТБ до війни - 13-15% маржі, й це гросс. сільпо звісно більше, бо там ціни вищі. й ще у мережах є чималі витрати

коли йдуть знижки до 40% - це акції, в яких беруть участь й виробники, й не здивуюсь, коли основний тягар на виробниках


До війни 12% - мав виробник (який є постачальником), який підписав з АТБ договір, а не саме АТБ, в те вірю - бо знаю. (виробник поставляв продукти харчування).

40% - умова для дістрібютора (там не харчі), але цифри такі є...

***
Шо стосується акцій по 40% за картками АТБ - то вони є завжди.
***
Ок, якщо не вірете в ненажерливість і жадібність АТБ, тоді придумайте, відкіля у Варуса -20% на весь чек для пенсіонерів?
https://www.otpbank.com.ua/action/visa-varus-20per/

До АТБ претензій не маю, просто факт є факт.

П.С. Пішов в АТБ :mrgreen:

якщо знижка 40%, то це залежить, що саме продають. я знаю цифри й 50% - але який там термін оборотності товару, до року? з можливістю повернення :)

ми маємо не оперувати термінами віримо/не віримо. це або є, або немає. а ви знаєте яка конкуренція в магазинах? за рахунок чого АТБ тримає такі низькі ціни? тому факту шаленої маржи в АТБ - немає ;)

по Варусу нічого не можу сказати, але гадаю там теж є пояснення. 20% націнки в Варусі - може й є така gross margin.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:42

курс 4.4.24

39,1953 грн. за 1 долар (+)
42,2643 грн. за 1 євро (-)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:50

  Acceptus написав:Ок, якщо не вірете в ненажерливість і жадібність АТБ, тоді придумайте, відкіля у Варуса -20% на весь чек для пенсіонерів?
https://www.otpbank.com.ua/action/visa-varus-20per/

ОТП, як и Варус не пишуть, що це не стосується акційних товарів.
"-20% на весь чек для пенсіонерів" - не неправда.
Читаемо правила акции и знов не бачимо "такого нюансу". Т.е. "-20% на весь чек для пенсіонерів" - омана.
Пума
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:53

  Denik написав:
  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.

Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:10

Меня, кроме всего прочего, возмущает до глубины души вопиющая избирательность/читай несправедливость с продажей валюты населению. Так сложилось, что я часто покупаю/забираю доллары в одном из отделений Райфа и почти каждый день вижу одну и туже картину: жена одного из наших местных валютных воротил
у которого сеть обменок по городу вместе с ещё одной такой же дамой стабильно покупают синий доллар в кассе на 400 тыс каждая и это при том что для простых смертных долларов на продажу никогда нет, а если и есть то белый мотлох со штампами или 96-год. Этих же людей иногда и в количестве 3х и даже 4х человек я вижу и в Креди-Агриколе,
и в ПУМБЕ, и в Кредо, и в Пивденном...
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??! При том что эта самая валюта часто в дефиците, а в большинстве банков её просто нет. Как можно было принять такие законы которые позволяют валютчикам системно выгребать весь ликвидный доллар из банковских касс и зарабатывать деньги на ровном месте, при том что пересичному, для которого по идее и писаны эти законы ничего не остаётся??!
Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:14

  asti написав:Меня, кроме всего прочего, возмущает до глубины души вопиющая избирательность/читай несправедливость с продажей валюты населению. Так сложилось, что я часто покупаю/забираю доллары в одном из отделений Райфа и почти каждый день вижу одну и туже картину: жена одного из наших местных валютных воротил
у которого сеть обменок по городу вместе с ещё одной такой же дамой стабильно покупают синий доллар в кассе на 400 тыс каждая и это при том что для простых смертных долларов на продажу никогда нет, а если и есть то белый мотлох со штампами или 96-год. Этих же людей иногда и в количестве 3х и даже 4х человек я вижу и в Креди-Агриколе,
и в ПУМБЕ, и в Кредо, и в Пивденном...
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??! При том что эта самая валюта часто в дефиците, а в большинстве банков её просто нет. Как можно было принять такие законы которые позволяют валютчикам системно выгребать весь ликвидный доллар из банковских касс и зарабатывать деньги на ровном месте, при том что пересичному, для которого по идее и писаны эти законы ничего не остаётся??!
Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡


Ви залишили моє питання без відповіді. Нагадаю - в яких банках ви кладете на рахунок білий зі штампами і знімаєте через декілька днів з рахунку синій долар ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:20

asti будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог

Чтоб быть ещё честнее, в нашем с тобой Кропе, процентов 20 населения имеют возможность купить валюту, а покупают процентов 10. Хватит плакать про несправедливость...
Я в Привате возле Преображенской церкви неделю назад забирал конвертдепо. Из 5К - все синие и это без знакомств...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 03 кві, 2024 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:22

  asti написав:Страна дураков/вернее хитровыИпаных... 😡😡😡

Ну так поїдь в столицю, нальють синіми дешевше скільки унесеш і не довбай мозги з власним баченням "справедливості."
Якщо все норм з ТЦК, то чого боятися?
Чи авто не має у "воротіли?" Є рішення, це електричкі і потяги!
Як сам всіх нажухав з конвертаційними депо і арбітражив, так це я молодець, як наколов державу і втік від обов'язків, я вже двічі молодець, а коли на кожного крутелика знайшовся трохи крутіший перець, то країна одразу не така, всі хитрозроблені, не дають намахати всіх, караул, памагітє, ві всє нє такіє, один я дартаньян :lol: (((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:31

  dimo_0n написав:asti будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
asti
 
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