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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 кві, 2024 21:31
asti написав:
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??!
Человека со средней зарплатой в 20к в месяц, наверное, должно не слишком беспококоить, что для кого-то установлен лимит в 400к. А для кого он установлен, мне даже интересно стало. Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 21:34
asti написав: Denik написав: asti написав:
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.
Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
вже початок літа?
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