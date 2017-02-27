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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 кві, 2024 21:31
asti написав:
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??!
Человека со средней зарплатой в 20к в месяц, наверное, должно не слишком беспококоить, что для кого-то установлен лимит в 400к. А для кого он установлен, мне даже интересно стало. Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 21:34
asti написав: Denik написав: asti написав:
Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.
Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
вже початок літа?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:09
asti написав: dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
Душить ,тому тут пишите, не переймайтеся ,нехай вони будуть перейматися тому що ви робите без корупційної складової,не сплачуєте податки як ФОП і не ліцензували підприємницьку діяльність
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:11
moveton написав: asti написав:
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??!
Человека со средней зарплатой в 20к в месяц, наверное, должно не слишком беспококоить, что для кого-то установлен лимит в 400к. А для кого он установлен, мне даже интересно стало. Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
Вже два місяці не цікавить курс в банках,коли є чудові умови у обмінках, купляєте в обміннику в середу,в продаєте в понеділок від 0 до 0.2 грн на 1 бакс заробите на спекуляції
Востаннє редагувалось sens
в Сер 03 кві, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:17
asti написав: dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
Для чого пусті звинувачення? Є підозра,робить по справедливості,для чого припущення?? Прибуток 5 грн з бакса закінчився в січні 2023 року
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:19
moveton написав: asti написав:
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??!
Человека со средней зарплатой в 20к в месяц, наверное, должно не слишком беспококоить, что для кого-то установлен лимит в 400к. А для кого он установлен, мне даже интересно стало. Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
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asti
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:23
sens написав: asti написав: dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
Для чого пусті звинувачення? Є підозра,робить по справедливості,для чого припущення?? Прибуток 5 грн з бакса закінчився в січні 2023 року
Нагадайте, будь ласка - ви краше знаєте - у нас ще ж лишились аптеки де можна здати отруту чи ні?!
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:29
asti"[quote="5707723:dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)[/quote]
Для чого пусті звинувачення? Є підозра,робить по справедливості,для чого припущення?? Прибуток 5 грн з бакса закінчився в січні 2023 року[/quote]Нагадайте, будь ласка - ви краше знаєте - у нас ще ж лишились аптеки де можна здати отруту чи ні?![/quote]
Спочатку відповідь на моє питання, обмін білі на сині в банку, дякую
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:37
moveton написав:
Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
а айнзацгруппа по тому адресу приезжает за вашими евро и остальным движимым и ликвидным?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:42
asti написав: moveton написав: asti написав:
У меня вопрос, для кого вообще писаны у нас законы/постановления НБУ - для каких это таких людей, при средней зарплате в стране 20000 в месяц, у нас установлен лимит свободной продажи валюты на 400000 грн в одни руки в день в каждом из банков??!
Человека со средней зарплатой в 20к в месяц, наверное, должно не слишком беспококоить, что для кого-то установлен лимит в 400к. А для кого он установлен, мне даже интересно стало. Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
"бариги" сплатили мільйони за ліцензію,вони продають і купляють на що є попит - це як купляти ковбасу , якщо добру і дешеву то в АТБ , якщо смачну,свіжу і дорогу - не нижче Сільпо. На кожній товар є покупець. Про ділитися писати не буду - трохи інше порівняння у правоохоронних органів і вони суттєво відрізняються від звичайних людей
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