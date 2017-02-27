|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:48
asti написав:
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
Как у вас запущено с продажей долларов... В одесском Райфе сейчас купить сотку не проблема. Если уж совсем неудачник и перед тобой всё выкупают, то предоставляется услуга через ГЛ заказать привоз под кассовый валютообмен именно тебе. Другой вопрос, что определённый цвет, конечно, никто не обещает. Так раз уж кивать на соблюдение требований НБУ, то купюры всех цветов и печатей равны, правда ведь?
А для людей выпендрёжных потребностей таки обменки, которые требования НБУ указ в несколько меньшей степени. За +0.5-1% к самому низкому банковскому курсу (т.е даже дешевле среднебанковского курса) продадут любой желаемый цвет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4426
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:58
flysoulfly написав: moveton написав:
Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
а айнзацгруппа по тому адресу приезжает за вашими евро и остальным движимым и ликвидным?
Мы, вроде, про надёжный банк? Адрес мой тот же Укргаз и так знает. Как и ещё с десяток банков. И кассиры в паспорт постоянно смотрят и легко могут втихую себе этот адрес записать. Пока никто не приезжал.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4426
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:31
asti написав: dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
А я где-то писал про кассиршу? Я говорил про знакомую... Ну вот они такую нашли, а вы нет. Все чечно
По вопросу того, что простым людям в Авале нельзя сотку купить повторюсь - в Привате возле Преображенской церкви - есть синий без знакомств. Лично на прошлой неделе забирал 5К, все синие.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:40
moveton написав: asti написав:
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
Как у вас запущено с продажей долларов... В одесском Райфе сейчас купить сотку не проблема. Если уж совсем неудачник и перед тобой всё выкупают, то предоставляется услуга через ГЛ заказать привоз под кассовый валютообмен именно тебе. Другой вопрос, что определённый цвет, конечно, никто не обещает. Так раз уж кивать на соблюдение требований НБУ, то купюры всех цветов и печатей равны, правда ведь?
А для людей выпендрёжных потребностей таки обменки, которые требования НБУ указ в несколько меньшей степени. За +0.5
Вы, видимо, опять меня не поняли.
Я тут не о выпендрежных потребностях глаголю,
а о справедливости! Моя мысль в том, что НБУ со своей нормативной базой в части валютообмена играет на руку менялам и крупным обменным сетям, которые пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар десятками тысяч в масштабах отделения и десятками миллионов в масштабе страны (и это в день!) И именно поэтому обычный человек не может купить доллары. Это несправедливо... 😡😡😡
Верните норму в 150к и всё вернётся на круги своя//))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3978
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34057
|36832005
|
|
|1922
|13211330
|
Чет 21 бер, 2024 10:40
Hotab
|
|7978
|23164136
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|