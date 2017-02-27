Додано: Чет 04 кві, 2024 11:58

asti написав: Да, соглашусь.

Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим... Да, соглашусь.Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...

Я не розумію навіщо стільки рухів.Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.