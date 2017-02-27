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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:58
flysoulfly написав: moveton написав:
Покупал сегодня евро в Укргазе без всякого блата. Сказали, что покупка больше, чем за 400к за раз отличается только тем, что из паспорта переписывают ещё и адрес регистрации.
а айнзацгруппа по тому адресу приезжает за вашими евро и остальным движимым и ликвидным?
Мы, вроде, про надёжный банк? Адрес мой тот же Укргаз и так знает. Как и ещё с десяток банков. И кассиры в паспорт постоянно смотрят и легко могут втихую себе этот адрес записать. Пока никто не приезжал.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:31
asti написав: dimo_0n написав:asti
будь честным с собой.
Тебя просто давит жаба, что ты не смог найти в райфе и кредит-агриколе знакомую, которая всегда для тебя припасет синенькие на 800К грн... А валютчик смог
Дмитрий, вы или очень наивный человек или таким прикидываетесь. Я думаю вы прекрасно понимаете, что просто по знакомству с кассиршей такие суммы не 'припасают' - это решается как минимум на уровне начальника отделения и не бесплатно. И меня в данном случае абсолютно не душит жаба - у меня, если уж на то пошло, тоже со многими кассирами 'на мазИ', но я против такого положения вещей, при котором одним синий на 400к,
а другим - ничего//)
А я где-то писал про кассиршу? Я говорил про знакомую... Ну вот они такую нашли, а вы нет. Все чечно
По вопросу того, что простым людям в Авале нельзя сотку купить повторюсь - в Привате возле Преображенской церкви - есть синий без знакомств. Лично на прошлой неделе забирал 5К, все синие.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:40
moveton написав: asti написав:
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
Как у вас запущено с продажей долларов... В одесском Райфе сейчас купить сотку не проблема. Если уж совсем неудачник и перед тобой всё выкупают, то предоставляется услуга через ГЛ заказать привоз под кассовый валютообмен именно тебе. Другой вопрос, что определённый цвет, конечно, никто не обещает. Так раз уж кивать на соблюдение требований НБУ, то купюры всех цветов и печатей равны, правда ведь?
А для людей выпендрёжных потребностей таки обменки, которые требования НБУ указ в несколько меньшей степени. За +0.5
Вы, видимо, опять меня не поняли.
Я тут не о выпендрежных потребностях глаголю,
а о справедливости! Моя мысль в том, что НБУ со своей нормативной базой в части валютообмена играет на руку менялам и крупным обменным сетям, которые пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар десятками тысяч в масштабах отделения и десятками миллионов в масштабе страны (и это в день!) И именно поэтому обычный человек не может купить доллары. Это несправедливо... 😡😡😡
Верните норму в 150к и всё вернётся на круги своя//))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 04:33
Мул недоволен, что есть мулы с большей грузоподъемностью. . Пон. ))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:14
Hotab написав:
Мул недоволен, что есть мулы с большей грузоподъемностью. . Пон. ))
Обмінка має юридичний статус,проте коли мова про велику суму при обміну,не роблять вони по Закону. Не витребують документів щодо походження коштів.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:22
asti написав: moveton написав: asti написав:
Если бы в том же райфе синий доллар был в наличии для всех - я бы не возмущался. Проблема в том что 'некоторые' пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар, и человеку банально нельзя купить 100 долларов в надёжном банке - он вынужден идти в обменку и платить за сотку не 3941 как сегодня в райфе, а 3990 у барыгам... 😡😡😡
Как у вас запущено с продажей долларов... В одесском Райфе сейчас купить сотку не проблема. Если уж совсем неудачник и перед тобой всё выкупают, то предоставляется услуга через ГЛ заказать привоз под кассовый валютообмен именно тебе. Другой вопрос, что определённый цвет, конечно, никто не обещает. Так раз уж кивать на соблюдение требований НБУ, то купюры всех цветов и печатей равны, правда ведь?
А для людей выпендрёжных потребностей таки обменки, которые требования НБУ указ в несколько меньшей степени. За +0.5
Вы, видимо, опять меня не поняли.
Я тут не о выпендрежных потребностях глаголю,
а о справедливости! Моя мысль в том, что НБУ со своей нормативной базой в части валютообмена играет на руку менялам и крупным обменным сетям, которые пользуясь нормой о 400к просто выносят весь доллар десятками тысяч в масштабах отделения и десятками миллионов в масштабе страны (и это в день!) И именно поэтому обычный человек не может купить доллары. Это несправедливо... 😡😡😡
Верните норму в 150к и всё вернётся на круги своя//))
На ваше питання - не буде,крокуємо до девальвації. На моє питання від вас ігнор , кому треба відповідь як замінити на більш нові долари - відповідь, купляєте по роздрібному курсу бакс від 1 до 50 будь-якого року, 100 до 1999 року і далі вносити на рахунок в такі банки - ПУМБ, Аваль, ПриватБанк, Сенс, Південний,МТБ. Не забуваємо що якщо заводити таким чином деякі банки Аваль та ПУМБ будуть блокувати рахунок,ніякі докази про погашення овдп не підходять, тільки заробітна плата,виплати згідно судових рішень ( копія рішення обов'язково ), спадщина ( нотаріус ) тощо.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:10
Київ підкорився міжбанку, котирування рухнули, працюють 39.30 на 39.40 і ще дивляться вниз.
Міжбанк активно знижується, мули з більшою вантажопідйомністю і не дуже напевне радіють, но це не точно))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:58
asti написав:
Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
Я не розумію навіщо стільки рухів.
Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.
Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.
Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.
Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:00
Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:43
Дюрі-бачі написав:
Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!
ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!
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