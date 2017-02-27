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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11339113401134111342

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 58
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
3%
2
38,00-38,50
9%
5
38,50-39,00
9%
5
39,00-39,50
17%
10
39,50-40,00
40%
23
40,00-40,50
9%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:55

  Дюрі-бачі написав:Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"

виходячи з того, як відбулося, то 40+ буде вже влітку :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!

ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!

Ще на фоні 3.4% річної інфляції в США
https://finclub.net/ua/news/infliatsiia ... ohnoz.html
)))
Denik
 
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