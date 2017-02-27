Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:55
Дюрі-бачі написав:
Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
виходячи з того, як відбулося, то 40+ буде вже влітку
Shaman
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:56
flyman написав:
Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!
ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!
Ще на фоні 3.4% річної інфляції в США
https://finclub.net/ua/news/infliatsiia ... ohnoz.html
)))
Denik
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Додано: Чет 04 кві, 2024 14:13
Denik написав: flyman написав:
Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!
ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!
Ще на фоні 3.4% річної інфляції в США
https://finclub.net/ua/news/infliatsiia ... ohnoz.html
)))
от представ як намахали кляті капіталісти експлуататори воротнічків, рейти підняли на 3%, а інфляція 3.4%
а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000
як так?
flyman
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