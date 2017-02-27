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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11335113361133711338

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 60
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
3%
2
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
8%
5
39,00-39,50
18%
11
39,50-40,00
38%
23
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:34

  asti написав:
  Denik написав:
  asti написав:Да уж, курс не радует...
В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу.
И всё это с убытками...
Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали
что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))

По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.

Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...

вже початок літа?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ підкорився міжбанку, котирування рухнули, працюють 39.30 на 39.40 і ще дивляться вниз.
Міжбанк активно знижується, мули з більшою вантажопідйомністю і не дуже напевне радіють, но це не точно))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...

Я не розумію навіщо стільки рухів.
Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.
Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.
Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.
Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:43

  Дюрі-бачі написав:Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"

Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!

ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:55

  Дюрі-бачі написав:Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"

виходячи з того, як відбулося, то 40+ буде вже влітку :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!

ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!

Ще на фоні 3.4% річної інфляції в США
https://finclub.net/ua/news/infliatsiia ... ohnoz.html
)))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:13

  Denik написав:
  flyman написав:Відносно минулого року:
оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5%
Інфляція за рік 5,1%.
(6.5-5.1) = 1.4%
Девал обігнав інфляцію на 1.4%
Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!

ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%)
Ужас-жах і палундра!

Ще на фоні 3.4% річної інфляції в США
https://finclub.net/ua/news/infliatsiia ... ohnoz.html
)))

от представ як намахали кляті капіталісти експлуататори воротнічків, рейти підняли на 3%, а інфляція 3.4%
а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000
як так?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:20

  flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000
як так?

ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить.
Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати?
Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів?
Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати.
Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво.
Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують.
Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус.
По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:42

Цікаво, чи є залежність між євро-долар на форексу та гривня-долар на міжбанку?
Начебто Мінфін в основному євро продає останнім часом.

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