asti написав:Да уж, курс не радует... В марте тарил гривневые ОВГЗ в Сенсе, пришёл апрель - продаю с убытками, попаданиями на комиссии за перечисления и беготней по запыленному городу. И всё это с убытками... Вот и верь после этого тем умникам, которые утверждали что НБУ опускает гривню так, чтобы гривнедепозитчики перекрывали девал процентами//))
По-моєму Ви робите забагато зайвих рухів і через це є зальоти на спреді та комісіях. Я взагалі зараз розглядаю можливість інвестування у середньо та довгострокові ОВДР як гривнєві так і валютні. На це цілком можна перейти після рішення США про пакет допомоги Україні, що забезпечить стабільність щонайменше на рік.
Да, соглашусь. Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
asti написав:Да, соглашусь. Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
Я не розумію навіщо стільки рухів. Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку. Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився. Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців. Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.
Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
Дюрі-бачі написав:Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
Відносно минулого року: оф. курс з 36.6 на 39, тобто 6.5% Інфляція за рік 5,1%. (6.5-5.1) = 1.4% Девал обігнав інфляцію на 1.4% Гіпс снімают! Клієнт уєзжаєт!
ОВДП річні рік тому 18+% (наразі 17%) Ужас-жах і палундра!
Дюрі-бачі написав:Як все змінюється: рік тому я все пророчив "НБУ підніме курс до 42 в травні/липні/вересні...", а зараз пророчу "влітку курс просяде (нижче 39 картковий курс), а девальвація 40+ відкладається на кінець року"
виходячи з того, як відбулося, то 40+ буде вже влітку
flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000 як так?
ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить. Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати? Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів? Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати. Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво. Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують. Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус. По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.