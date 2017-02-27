Додано: Чет 04 кві, 2024 18:18

flyman написав: somilitark написав: flyman написав: а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000

як так? а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000як так?

ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить.

Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати?

Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів?

Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати.

Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво.

Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують.

Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус.

По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37. ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить.Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати?Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів?Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати.Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво.Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують.Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус.По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.

Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи. Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи.

Війна йде, я до того вів, що не можна так різко підвищувати мін.з.п.Ні в місцевих бюджетах немає на це грошей, да і бізнес не готовий до такого покращення з усіх боків.5-7% на рік, це ще якось зрозуміло, но рубати ось так майже 20% просто від стелі, це однозначно злочинний експеремент.Багато хто цього не пережеве, є допомога союзників, ну краще девальвуйте гривню на ці 5-7-10%, це не так болісно вдарить, а от мін.з.п. це для мене свого рода облікова ставка для підприємців, чим вона більше, тим більше хоче вичавити грошей Уряд з тих хто ще на плаву.Важка зараз ситуація, не випливуть багато хто(((п.с. я б не сказав по рівню життя ми навіть зараз найбідніші, якби не велика війна, то де б були би ті болгари, молдавани, навіть румуни...