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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11337113381133911340>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 62
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
3
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
8%
5
39,00-39,50
19%
12
39,50-40,00
37%
23
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
5%
3
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:49

  Denik написав:
  asti написав:Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...

Я не розумію навіщо стільки рухів.
Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.
Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.
Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.
Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.

Я дуже сумніваюся що курс ще місяць буде бОвтатись біля 39. Скорше за все вже до травневих свят наблизимося до 40, але ще не перетнем.
У будь якому випадку вже немає минулорічної впевненості
у гривні, та й у країні взагалі... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:50

І, до слова, завтра буде чергове свято курсу від Райфа. Як це вже не раз бувало після цього курс починає зростати//)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:свято курсу від Райфа

займайте чергу за готівкою , РАЙФ вже не вперше при падінні надає знижку 5 копійок
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:08

  somilitark написав:
  flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000
як так?

ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить.
Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати?
Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів?
Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати.
Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво.
Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують.
Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус.
По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.

Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи. Які фопи закриються, ті що на базарі перепродують труси з секондхенду? З якого дива? Трусєля ж подорожчали мінімум в півтора рази, а мінзар виріс менше 20%. Причина номер 1.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:14

Оф. курси 05.04.24

39,02 грн. за один долар (-,було 39,19)
42,34 грн. за євро (+, було 42,26).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:18

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000
як так?

ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить.
Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати?
Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів?
Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати.
Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво.
Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують.
Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус.
По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.

Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи.

Війна йде, я до того вів, що не можна так різко підвищувати мін.з.п.
Ні в місцевих бюджетах немає на це грошей, да і бізнес не готовий до такого покращення з усіх боків.
5-7% на рік, це ще якось зрозуміло, но рубати ось так майже 20% просто від стелі, це однозначно злочинний експеремент.
Багато хто цього не пережеве, є допомога союзників, ну краще девальвуйте гривню на ці 5-7-10%, це не так болісно вдарить, а от мін.з.п. це для мене свого рода облікова ставка для підприємців, чим вона більше, тим більше хоче вичавити грошей Уряд з тих хто ще на плаву.
Важка зараз ситуація, не випливуть багато хто(((
п.с. я б не сказав по рівню життя ми навіть зараз найбідніші, якби не велика війна, то де б були би ті болгари, молдавани, навіть румуни...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:26

asti хватит зраду разгонять. Обычно акцию по валюте делают перед ее удешевлением) а не наоборот.

И что за неуверенность в стране? Сидишь в условном Киеве и ты неуверен?)) Как думаешь воспринимают эти слова военные, где-то под Авдосом?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Війна йде, я до того вів, що не можна так різко підвищувати мін.з.п.
Ні в місцевих бюджетах немає на це грошей, да і бізнес не готовий до такого покращення з усіх боків

Не скажу про бюджеты, но что такого страшного бизнесу? Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения. Тяжело, конечно, на цельных 286 грн в месяц больше государству отдавать, но думаю, что как-то ещё потянуть можно. С наёмными работниками, которые получали не меньше новой минималки, ничего не изменится. А по тому бизнесу, который наёмному человеку за фуллтайм платит меньше 8000 грязными, которые положены с апреля, IMHO профсоюз плачет. Вон, даже грузчику 400-600 грн в день предлагают.

Что было бы эпично, так это поднять налогонеоблагаемый минимум до осмысленного знаячения. Например, до уровня прожиточного. Но это вряд ли при моей жизни.

  somilitark написав:краще девальвуйте гривню на ці 5-7-10%, це не так болісно вдарить

Монетаристы рассказывают, что девальвация нац валюты - это не то, чтобы больно, а вообще сплошная польза для бизнеса :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Обычно акцию по валюте делают перед ее удешевлением) а не наоборот.

Вспомнил Сенсовые прошлогодние 36.6. Пока ещё жду, что хотя бы летом этом года станет дешевле.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:12

  moveton написав:
  Andrey2512 написав:Обычно акцию по валюте делают перед ее удешевлением) а не наоборот.

Вспомнил Сенсовые прошлогодние 36.6. Пока ещё жду, что хотя бы летом этом года станет дешевле.

Это смешно!
Тут сорок на межбанке маячит, а вы 36,6 ждёте...
asti
 
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