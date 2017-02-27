asti написав:Да, соглашусь. Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
Я не розумію навіщо стільки рухів. Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку. Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився. Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців. Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.
Я дуже сумніваюся що курс ще місяць буде бОвтатись біля 39. Скорше за все вже до травневих свят наблизимося до 40, але ще не перетнем. У будь якому випадку вже немає минулорічної впевненості у гривні, та й у країні взагалі...
flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000 як так?
ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить. Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати? Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів? Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати. Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво. Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують. Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус. По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.
Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи. Які фопи закриються, ті що на базарі перепродують труси з секондхенду? З якого дива? Трусєля ж подорожчали мінімум в півтора рази, а мінзар виріс менше 20%. Причина номер 1.
flyman написав:а в Україні тим часом мінзар з 6700 -> 8000 як так?
ОВДП або депо в гривнях частенько може переграти по дохідності девал, можна і 10% річних в доларах виловити, але не можливо довго бути в плюсах, все одно рано чи пізніше прийде серйозний девал і усю дохідність обнулить. Стосовно мін. з.п. це взагалі різання економіки дуже тупим ножем на шматочки, ну з чого цей ріст? 2 роки мовчали, а що сталося в 24-му? Бізнес розжирів, треба пощіпати? Дуже захотілось підняти пенсії, но перекласти це на бізнес, через підвищення це податків і зборів? Багато бізнесів просто закриваються, бо ця мін.з.п. тягне абсолютну усі витрати вверх, податки, комуналка, орендні плати. Так що більше фопів підуть в тінь або взагалі закриється, буде ще більша еміграція, краще робити десь за кордоном і отримувати стадільний дохід, ніж тут гратися жінкам в підприємництво. Місцеві бюджети будуть скорочувати штат робітників, бо з.п. виросли, а доходи на мінімумах, як викручуватися? Тільки банально різати інши видатки та намагатись видати людям з.п., можливо премії зовсім скасують. Це якійсь експеремент, хтось вирішив піти в атаку на економіку, буде не плюс 5% ВВП, а буде ноль чи мінус. По курсу, міжбанк пірнув під 39, але готівка поки гальмує, столиця не дуже здвинулась з ранкових показників, зараз працюють 39.30 на 39.37.
Ріст мінзара від 2022 менше інфляції за два роки, але бізнеси від росту мінзара закриваються. Це в найбіднішій країні Європи.
Війна йде, я до того вів, що не можна так різко підвищувати мін.з.п. Ні в місцевих бюджетах немає на це грошей, да і бізнес не готовий до такого покращення з усіх боків. 5-7% на рік, це ще якось зрозуміло, но рубати ось так майже 20% просто від стелі, це однозначно злочинний експеремент. Багато хто цього не пережеве, є допомога союзників, ну краще девальвуйте гривню на ці 5-7-10%, це не так болісно вдарить, а от мін.з.п. це для мене свого рода облікова ставка для підприємців, чим вона більше, тим більше хоче вичавити грошей Уряд з тих хто ще на плаву. Важка зараз ситуація, не випливуть багато хто((( п.с. я б не сказав по рівню життя ми навіть зараз найбідніші, якби не велика війна, то де б були би ті болгари, молдавани, навіть румуни...
somilitark написав:Війна йде, я до того вів, що не можна так різко підвищувати мін.з.п. Ні в місцевих бюджетах немає на це грошей, да і бізнес не готовий до такого покращення з усіх боків
Не скажу про бюджеты, но что такого страшного бизнесу? Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения. Тяжело, конечно, на цельных 286 грн в месяц больше государству отдавать, но думаю, что как-то ещё потянуть можно. С наёмными работниками, которые получали не меньше новой минималки, ничего не изменится. А по тому бизнесу, который наёмному человеку за фуллтайм платит меньше 8000 грязными, которые положены с апреля, IMHO профсоюз плачет. Вон, даже грузчику 400-600 грн в день предлагают.
Что было бы эпично, так это поднять налогонеоблагаемый минимум до осмысленного знаячения. Например, до уровня прожиточного. Но это вряд ли при моей жизни.
somilitark написав:краще девальвуйте гривню на ці 5-7-10%, це не так болісно вдарить
Монетаристы рассказывают, что девальвация нац валюты - это не то, чтобы больно, а вообще сплошная польза для бизнеса