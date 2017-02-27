В прошлый раз акция была 7 марта и 23 декабря.
Выводы делайте сами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:13
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:17
Те военные которые ТЕПЕРЬ сидят где-то под/над/перед и за Авдосом очень хорошо бы их восприняли если бы читали данный форум//))😡😡😡
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:23
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:34
Що за дурниці?
От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.
Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.
Відповідно зараз треба віддати 3320.
Зростання на 539 грн.
Плюс автоматом підвищать комуналку підприємцю усілякі контори: вивіз сміття, світло, ЖЕКі, постачальникі інших послуг, бо виросла мін.з.п.
Єдиний податок виросте в наступному році, поки можна видихнути.
Ось є приклад, регіональний виробник мінеральної води, апарат по розливу німецький, треба обслужити, дуже виросли прайси на обслуговування, зросла ціна фільтрів і СО2, навіть банально ціна масла для обладнання виросла суттєво.
Робітників немає, вигребли на ЗСУ, а ті що залишились не виходять з хати. Треба суттєво витратись, щоб нарешті знайти робітників і пропрацювати сезон.
Зросла в ціні пластмасова пляшка, бо вона купується за євро, сировина рванула, бо сильно зросли котирування нафти, вся лінєйка полімерів додала 20% за півроку в євро, курс євро теж зріс.
Податки рванули, оренда землі в одному селі біля райцентра від сільради теж не кисло зросла, бо місцевим бюджетам хоч вішайся без прибуткового податку від військових.
Замовлень від Міноборони немає, бо там відбувся черговий переділ постачальників.
От сидить цей підприємець і роздумує, була пропозиція продати конкуренту лінію, бо той хоче закрити не зручного "коллєгу", готовий дати майже ринкову ціну за обладнання, щоб прибрати його бізнес до рук, розширитись і більш вільно почуватись.
Щось мені підсказує, що не буде він запускатись в цьому сезоні, там бізне дуже сезонний, продається мінералка добре, навіть сама дешева, коли на вулиці вдень +20 і вище, коли холодно то продажі можуть впасти в 10 чи навіть більше разів.
Остання крапля напевне буде підвищення податків і зростання вартості матеріалів, бо не впевнений підприємець, що ринок проковтне подорощання продукції мінімум на 15%.
Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають.
Ну, а що пенсіонери? Вони не гравці на ніяких ринках, там тільки аптека, крупи і комуналка.
Так що не все так однозначно, для багатьох на падаючому в об'ємах продажу ринку це буде остання крапля- підвищення податків. Будуть люди банкрутувати і закривати бізнеси.
Уряд грає в погану гру.
Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Обережно, так можна і дух Зебри викликати з його 34
Додано: Чет 04 кві, 2024 19:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ах вот оно чё. Так может хоть называть вещи своими именами: бизнес не выдержит, если будет работать несколько более в белую, чем привык?
И бюджетники тоже такие?
Додано: Чет 04 кві, 2024 20:06
До чого тут бюджетникі, їх скоротять, бо місцеві бюджети не будуть змоги тримати штат, невже це важко зрозуміти? Доходи бюджетів падають, люди не платять за комуналку, не має з чого. Зросли в ціні ліки, харчі, проїзд, одяг і взуття.
І ЖЕК скоро пришле покращення к прайсу 20-30%, бо скаже немає чим платити двірникам, розкривайте гаманець.
Я розумію коли стабільна ситуація, немає падіння доходів населення, фізичного скорочення кількості покупців.
А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?
У вас ненависть до "буржуїв", думаєте комєрси завжди в шоколаді і просто плачуть, іноді так буває, але не зараз.
От коли закроється ваш улюблений заклад де пропускали бокал пива, кав'ярня, шиномонтаж, перукарня, не буде на полицях чогось звичного, ну може тоді згадаєте мене, а так у вас позиція Шарікова, будемо бізнес душити, душити, душити, Уряд все правильно робить, треба розкулачити цих зажравшихся. Тільки вас це коснеться більше ніж ви думаєте, всі цінникі добавлять 10-20, а може і 30% від тої "міфічної мінімалки".
Вам не має сенсуі щось пояснювати, вам треба ходити на роботу і голову не піднімати, все одно нічого не зрозумієте, навіть коли вже залізли в вашу кишеню(((
Додано: Чет 04 кві, 2024 21:41
Додано: Чет 04 кві, 2024 22:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Забавное предположение о человеке, который доход декларирует, как предприниматель. Кстати, более-менее весь доход. Но это ладно, чисто технический момент. Но и работодатели у меня последние 20-25 лет - это исключительно коммерческие структуры, поэтому удивительно мне было бы их ненавидеть.
Так что именно понимать-то надо? Войну требуется финансировать и деньги на это правительство может взять только с местных. В том числе с меня. Безусловно, если оно поднимет собираемость налогов, я это увижу в потребительских ценах. Если девальвирует гривну, то цены тоже взлетят потому, что бизнесу чего-то нужно покупать за евро. И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому. Это я всё в курсе. Вывод-то какой? Ну кроме того, что всё плохо и пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.
Додано: Чет 04 кві, 2024 22:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дуже дивне припущення, враховуючи, що в 2015 ціни х3 й бізнес якось не весь закрився, а зараз з початку війни тільки х2, хоча от прям на очах крайній тиждень цінники знову полетіли на чергові +10+15%, які в інфляції, звісно, не відображуються...
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