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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 23:14
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому.
Дуже дивне припущення, враховуючи, що в 2015 ціни х3 й бізнес якось не весь закрився, а зараз з початку війни тільки х2, хоча от прям на очах крайній тиждень цінники знову полетіли на чергові +10+15%, які в інфляції, звісно, не відображуються...
Не моё предположение. Это вот на этот плач Ярославны
удивляться нужно.
Но я бы всё таки не смешивал поднятие цен в основном на факторе девала в 2015м и нынешнее из за прямых и косвенных расходов на войну.
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