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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 23:14
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому.
Дуже дивне припущення, враховуючи, що в 2015 ціни х3 й бізнес якось не весь закрився, а зараз з початку війни тільки х2, хоча от прям на очах крайній тиждень цінники знову полетіли на чергові +10+15%, які в інфляції, звісно, не відображуються...
Не моё предположение. Это вот на этот плач Ярославны
удивляться нужно.
Но я бы всё таки не смешивал поднятие цен в основном на факторе девала в 2015м и нынешнее из за прямых и косвенных расходов на войну.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:07
moveton написав:
Так что именно понимать-то надо? Войну требуется финансировать и деньги на это правительство может взять только с местных. В том числе с меня. Безусловно, если оно поднимет собираемость налогов, я это увижу в потребительских ценах. Если девальвирует гривну, то цены тоже взлетят потому, что бизнесу чего-то нужно покупать за евро. И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому. Это я всё в курсе. Вывод-то какой? Ну кроме того, что всё плохо и пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.
Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:19
oleg49 написав:
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
Получается, что только валить. Осталось определиться куда или кого.
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moveton
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