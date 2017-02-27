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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11338113391134011341

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 63
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
3
38,00-38,50
10%
6
38,50-39,00
8%
5
39,00-39,50
19%
12
39,50-40,00
38%
24
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
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41,50-42,00
2%
1
Більше 42
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Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 23:14

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому.

Дуже дивне припущення, враховуючи, що в 2015 ціни х3 й бізнес якось не весь закрився, а зараз з початку війни тільки х2, хоча от прям на очах крайній тиждень цінники знову полетіли на чергові +10+15%, які в інфляції, звісно, не відображуються...

Не моё предположение. Это вот на этот плач Ярославны удивляться нужно.

Но я бы всё таки не смешивал поднятие цен в основном на факторе девала в 2015м и нынешнее из за прямых и косвенных расходов на войну.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:07

  moveton написав:Так что именно понимать-то надо? Войну требуется финансировать и деньги на это правительство может взять только с местных. В том числе с меня. Безусловно, если оно поднимет собираемость налогов, я это увижу в потребительских ценах. Если девальвирует гривну, то цены тоже взлетят потому, что бизнесу чего-то нужно покупать за евро. И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому. Это я всё в курсе. Вывод-то какой? Ну кроме того, что всё плохо и пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.

Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?

Получается, что только валить. Осталось определиться куда или кого.
moveton
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  #<1 ... 11338113391134011341
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