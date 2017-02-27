somilitark написав:

moveton написав: somilitark написав: От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.

Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.

Відповідно зараз треба віддати 3320.

Зростання на 539 грн. От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.Відповідно зараз треба віддати 3320.Зростання на 539 грн.

Ах вот оно чё. Так может хоть называть вещи своими именами: бизнес не выдержит, если будет работать несколько более в белую, чем привык?

И бюджетники тоже такие? Ах вот оно чё. Так может хоть называть вещи своими именами: бизнес не выдержит, если будет работать несколько более в белую, чем привык?И бюджетники тоже такие?

До чого тут бюджетникі, їх скоротять, бо місцеві бюджети не будуть змоги тримати штат, невже це важко зрозуміти? Доходи бюджетів падають, люди не платять за комуналку, не має з чого. Зросли в ціні ліки, харчі, проїзд, одяг і взуття.І ЖЕК скоро пришле покращення к прайсу 20-30%, бо скаже немає чим платити двірникам, розкривайте гаманець.Я розумію коли стабільна ситуація, немає падіння доходів населення, фізичного скорочення кількості покупців.А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?У вас ненависть до "буржуїв", думаєте комєрси завжди в шоколаді і просто плачуть, іноді так буває, але не зараз.От коли закроється ваш улюблений заклад де пропускали бокал пива, кав'ярня, шиномонтаж, перукарня, не буде на полицях чогось звичного, ну може тоді згадаєте мене, а так у вас позиція Шарікова, будемо бізнес душити, душити, душити, Уряд все правильно робить, треба розкулачити цих зажравшихся. Тільки вас це коснеться більше ніж ви думаєте, всі цінникі добавлять 10-20, а може і 30% від тої "міфічної мінімалки".Вам не має сенсуі щось пояснювати, вам треба ходити на роботу і голову не піднімати, все одно нічого не зрозумієте, навіть коли вже залізли в вашу кишеню(((