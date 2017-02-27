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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 23:14
Дюрі-бачі написав: moveton написав:
И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому.
Дуже дивне припущення, враховуючи, що в 2015 ціни х3 й бізнес якось не весь закрився, а зараз з початку війни тільки х2, хоча от прям на очах крайній тиждень цінники знову полетіли на чергові +10+15%, які в інфляції, звісно, не відображуються...
Не моё предположение. Это вот на этот плач Ярославны
удивляться нужно.
Но я бы всё таки не смешивал поднятие цен в основном на факторе девала в 2015м и нынешнее из за прямых и косвенных расходов на войну.
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moveton
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:07
moveton написав:
Так что именно понимать-то надо? Войну требуется финансировать и деньги на это правительство может взять только с местных. В том числе с меня. Безусловно, если оно поднимет собираемость налогов, я это увижу в потребительских ценах. Если девальвирует гривну, то цены тоже взлетят потому, что бизнесу чего-то нужно покупать за евро. И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому. Это я всё в курсе. Вывод-то какой? Ну кроме того, что всё плохо и пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.
Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
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oleg49
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:19
oleg49 написав:
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
Получается, что только валить. Осталось определиться куда или кого.
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moveton
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 05:52
somilitark написав: moveton написав: somilitark написав:
От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.
Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.
Відповідно зараз треба віддати 3320.
Зростання на 539 грн.
Ах вот оно чё. Так может хоть называть вещи своими именами: бизнес не выдержит, если будет работать несколько более в белую, чем привык?
И бюджетники тоже такие?
До чого тут бюджетникі, їх скоротять, бо місцеві бюджети не будуть змоги тримати штат, невже це важко зрозуміти? Доходи бюджетів падають, люди не платять за комуналку, не має з чого. Зросли в ціні ліки, харчі, проїзд, одяг і взуття.
І ЖЕК скоро пришле покращення к прайсу 20-30%, бо скаже немає чим платити двірникам, розкривайте гаманець.
Я розумію коли стабільна ситуація, немає падіння доходів населення, фізичного скорочення кількості покупців.
А так виглядає все, що Уряд вирішив додавити всіх тих, хто не виїхав за ці 2 роки, казали повртайтесь! Куди? Де знімуть останню сорочку?
У вас ненависть до "буржуїв", думаєте комєрси завжди в шоколаді і просто плачуть, іноді так буває, але не зараз.
От коли закроється ваш улюблений заклад де пропускали бокал пива, кав'ярня, шиномонтаж, перукарня, не буде на полицях чогось звичного, ну може тоді згадаєте мене, а так у вас позиція Шарікова, будемо бізнес душити, душити, душити, Уряд все правильно робить, треба розкулачити цих зажравшихся. Тільки вас це коснеться більше ніж ви думаєте, всі цінникі добавлять 10-20, а може і 30% від тої "міфічної мінімалки".
Вам не має сенсуі щось пояснювати, вам треба ходити на роботу і голову не піднімати, все одно нічого не зрозумієте, навіть коли вже залізли в вашу кишеню(((
Оборот казино
Вследствие этого, объем безналичных операций в легальном азартном сегменте вырос с 4 миллиардов гривен в 2022 году до 83 миллиардов гривен в 2023 году.
А общий оборот вырос до 207 миллиардов гривен по сравнению с 14 миллиардами гривен годом ранее
Українці за рік придбали 61 000 нових автомобілів більш як на 105 млрд грн – «Укравтопром» За підсумками 2023 року в Україні було продано майже 61 000 нових легкових автомобілів більш як на 105,5 млрд грн, повідомляє асоціація «Укравтопром». Це у 1,6 раза більше, ніж 2022 року
Нема чого плакати про наявність грошей в людей. все більш менш ок.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:02
Волинь
2021 рік - 107.8 тис
2022 рік - 40 тис
2023 рік - 61 тис
Тобто все ще далеко до довоєнних цифр. Які в свою чергу також не так щоб дуже високими були як для немаленької країни.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:37
Зараз початок місяця. За валютними коливаннями не забудьте сплатити рахунки за електрику як можна раніше на відновлення знищеного обладнання вже зараз потрібні значні гроші.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:14
moveton
Не дивуйтесь.
Просто коли на вашу фірму роботодавця повісять амбарний замок і скажуть з 1-го числа ви всі робітники якось далі самі і без нас, от тоді може задасте собі питання: а чого це власник відмовився від такої мега прибуткової тєми? що пішло не так, моя з.п. зростала, все було добре
Тільки то що для вас дохід, комусь видатки, в якійсь момент вони стануть критичними і залишиться один роботодавець у вигляді ЗСУ.
А може Уряд цього і добивається, хто зна.
Головне не внікайте ні в що, напевно це і краще, голова ні за що не болить)))
Гарного робочого дня, поки робота є
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:27
Волинь написав:
Оборот казино
Вследствие этого, объем безналичных операций в легальном азартном сегменте вырос с 4 миллиардов гривен в 2022 году до 83 миллиардов гривен в 2023 году.
А общий оборот вырос до 207 миллиардов гривен по сравнению с 14 миллиардами гривен годом ранее
Українці за рік придбали 61 000 нових автомобілів більш як на 105 млрд грн – «Укравтопром» За підсумками 2023 року в Україні було продано майже 61 000 нових легкових автомобілів більш як на 105,5 млрд грн, повідомляє асоціація «Укравтопром». Це у 1,6 раза більше, ніж 2022 року
Нема чого плакати про наявність грошей в людей. все більш менш ок.
Казино і нові автомобілі, чудова вибірка, головне вони потрібні майже усім
Лудоманія у військових це справжня біда, я теж собі колись дозволяв поставити пару гривень на улюблену команду в букмекерській конторі, так зараз вони фізично зачинені, немає де ставити, мій аккаунт в одній БК закрили, так як були накладені санкції указом президента.
Мені вже і не треба. Немає настрою і бажання.
Чомусь на нові авто не чипали податковий тиск, вирішили відігратися на усіх дрібних підприємцях.
Гроші у людей є, але у вузького прошарку поліції, військових, держслужбовців, всім іншим зараз не солодко.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:05
oleg49 написав: moveton написав:
Так что именно понимать-то надо? Войну требуется финансировать и деньги на это правительство может взять только с местных. В том числе с меня. Безусловно, если оно поднимет собираемость налогов, я это увижу в потребительских ценах. Если девальвирует гривну, то цены тоже взлетят потому, что бизнесу чего-то нужно покупать за евро. И бизнес точно так же закроется потому, что покупать по таким ценам будет некому. Это я всё в курсе. Вывод-то какой? Ну кроме того, что всё плохо и пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.
Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
не панікувати. не все так погано, як зображують.
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.
податки - борються з тим, щоб змусити платити податки, їх навіть не треба підвищувати. а й бюджет мають краще кошти витрачати - бо поки що немає відчуття, що красти стали менше.
багато що ще можна робити. головне цим займатися
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:04
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара
Що, на вашу думку, буде далі з курсом та попитом на валюту і чим буде зумовлено?
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