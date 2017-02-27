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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:12
Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу,
У Вас черговий стендап про цілющий девал якій лікує від усіх хвороб?
Будуть більше купувати смартфонів, пального, ліків в яких відсотків 70 імпортна сировина, навіть в умовно вітчизняної продукції? Самому не смішно?
Це злидні як наслідок девала не дозволять нічого купувати, бо більшість буде сидіти на хлібі і воді, от це правда.
Вам що 20 років, подивіться на експорт імпорт в 2015-му, все одно при девалі грабунку в 3 рази вже в другій половині 15-го торгбаланс був від'ємний, ну чого так?
Чого не допоміг девал знущання над народом?
Не кажіть дурниць в черговий раз, треба розвивати виробництво яке буде витісняти імпортні аналоги, а яке зараз може бути виробництво, коли більшість воює і регулярно прилітають шахеди ракети?
Ну наче прості речі, а Ви знову як проповідь читаєте, без прив'язки до фактів і логіки.
Навіть в пляшці мінералки майже половина це імпорт, етикетка полімерна, сама корка і пляшка з імпортної сировини, упаковка теж з плівки імпортної, а ще треба багато рухів по доставці на імпортній вантажівці, яка заправляється і обслуговується імпортним мастилом, пальним, запчастинами.
Девал це тільки про те як зробити всіх біднішими, а не про розвиток виробництва.
По курсу, летимо вниз, НБУ знову всіх переграв((
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:25
Shaman написав:
купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів
Видаліть будь ласка цю нісенітницю, бо Ваш рівень достатньо високий,а ця фраза геть не корелює з ним, чесно
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:45
Райф лежит...
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asti
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26
asti написав:
Райф лежит...
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Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:37
А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:40
adamsmittttt написав:
А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
для сусідніх обмінок він точно не лежить. вже стільки написано про цей райф, який ніби український...
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:56
asti написав:
Райф лежит...
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На касі?
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sens
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