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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11339113401134111342

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 64
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
3
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
8%
5
39,00-39,50
20%
13
39,50-40,00
38%
24
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:12

  Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу,

У Вас черговий стендап про цілющий девал якій лікує від усіх хвороб?
Будуть більше купувати смартфонів, пального, ліків в яких відсотків 70 імпортна сировина, навіть в умовно вітчизняної продукції? Самому не смішно?
Це злидні як наслідок девала не дозволять нічого купувати, бо більшість буде сидіти на хлібі і воді, от це правда.
Вам що 20 років, подивіться на експорт імпорт в 2015-му, все одно при девалі грабунку в 3 рази вже в другій половині 15-го торгбаланс був від'ємний, ну чого так?
Чого не допоміг девал знущання над народом?
Не кажіть дурниць в черговий раз, треба розвивати виробництво яке буде витісняти імпортні аналоги, а яке зараз може бути виробництво, коли більшість воює і регулярно прилітають шахеди ракети?
Ну наче прості речі, а Ви знову як проповідь читаєте, без прив'язки до фактів і логіки.
Навіть в пляшці мінералки майже половина це імпорт, етикетка полімерна, сама корка і пляшка з імпортної сировини, упаковка теж з плівки імпортної, а ще треба багато рухів по доставці на імпортній вантажівці, яка заправляється і обслуговується імпортним мастилом, пальним, запчастинами.
Девал це тільки про те як зробити всіх біднішими, а не про розвиток виробництва.
По курсу, летимо вниз, НБУ знову всіх переграв((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів

Видаліть будь ласка цю нісенітницю, бо Ваш рівень достатньо високий,а ця фраза геть не корелює з ним, чесно :cry:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:45

Райф лежит...
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26

  asti написав:Райф лежит...
38,99

Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
:D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  adamsmittttt написав:А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?

для сусідніх обмінок він точно не лежить. вже стільки написано про цей райф, який ніби український...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:56

  asti написав:Райф лежит...
38,99

На касі?
sens
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