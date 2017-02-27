Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:12

Shaman написав:

девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу,

У Вас черговий стендап про цілющий девал якій лікує від усіх хвороб?Будуть більше купувати смартфонів, пального, ліків в яких відсотків 70 імпортна сировина, навіть в умовно вітчизняної продукції? Самому не смішно?Це злидні як наслідок девала не дозволять нічого купувати, бо більшість буде сидіти на хлібі і воді, от це правда.Вам що 20 років, подивіться на експорт імпорт в 2015-му, все одно при девалі грабунку в 3 рази вже в другій половині 15-го торгбаланс був від'ємний, ну чого так?Чого не допоміг девал знущання над народом?Не кажіть дурниць в черговий раз, треба розвивати виробництво яке буде витісняти імпортні аналоги, а яке зараз може бути виробництво, коли більшість воює і регулярно прилітають шахеди ракети?Ну наче прості речі, а Ви знову як проповідь читаєте, без прив'язки до фактів і логіки.Навіть в пляшці мінералки майже половина це імпорт, етикетка полімерна, сама корка і пляшка з імпортної сировини, упаковка теж з плівки імпортної, а ще треба багато рухів по доставці на імпортній вантажівці, яка заправляється і обслуговується імпортним мастилом, пальним, запчастинами.Девал це тільки про те як зробити всіх біднішими, а не про розвиток виробництва.По курсу, летимо вниз, НБУ знову всіх переграв((