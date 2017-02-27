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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:12
Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу,
У Вас черговий стендап про цілющий девал якій лікує від усіх хвороб?
Будуть більше купувати смартфонів, пального, ліків в яких відсотків 70 імпортна сировина, навіть в умовно вітчизняної продукції? Самому не смішно?
Це злидні як наслідок девала не дозволять нічого купувати, бо більшість буде сидіти на хлібі і воді, от це правда.
Вам що 20 років, подивіться на експорт імпорт в 2015-му, все одно при девалі грабунку в 3 рази вже в другій половині 15-го торгбаланс був від'ємний, ну чого так?
Чого не допоміг девал знущання над народом?
Не кажіть дурниць в черговий раз, треба розвивати виробництво яке буде витісняти імпортні аналоги, а яке зараз може бути виробництво, коли більшість воює і регулярно прилітають шахеди ракети?
Ну наче прості речі, а Ви знову як проповідь читаєте, без прив'язки до фактів і логіки.
Навіть в пляшці мінералки майже половина це імпорт, етикетка полімерна, сама корка і пляшка з імпортної сировини, упаковка теж з плівки імпортної, а ще треба багато рухів по доставці на імпортній вантажівці, яка заправляється і обслуговується імпортним мастилом, пальним, запчастинами.
Девал це тільки про те як зробити всіх біднішими, а не про розвиток виробництва.
По курсу, летимо вниз, НБУ знову всіх переграв((
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somilitark
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:25
Shaman написав:
купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів
Видаліть будь ласка цю нісенітницю, бо Ваш рівень достатньо високий,а ця фраза геть не корелює з ним, чесно
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:45
Райф лежит...
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asti
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26
asti написав:
Райф лежит...
38,99
Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
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alex lem
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:37
А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:40
adamsmittttt написав:
А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
для сусідніх обмінок він точно не лежить. вже стільки написано про цей райф, який ніби український...
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edgar_po
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:56
asti написав:
Райф лежит...
38,99
На касі?
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sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:07
alex lem написав: asti написав:
Райф лежит...
38,99
Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
а міжбанк все нижче і нижче, але плач Ярославни, що не купили в райфі по 38.99
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flyman
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:18
flyman
Паніку геть. Запрацювало.
Гуляємо.
На 50к що було папіру наміняв. На 200 не схотів. Обмінки зранку дуже оперативно спрацювали з курсом прийому.
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alex lem
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:33
asti написав: Denik написав: asti написав:
Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...
Я не розумію навіщо стільки рухів.
Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.
Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.
Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.
Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.
Я дуже сумніваюся що курс ще місяць буде бОвтатись біля 39. Скорше за все вже до травневих свят наблизимося до 40, але ще не перетнем.
У будь якому випадку вже немає минулорічної впевненості
у гривні, та й у країні взагалі...
40 - то Ваша бичача хотілка нічим не обгрунтована, окрім тривожності та паніки з інформації, яку доносить російська пропаганда.
А по факту маємо вже ціни ОВДП на понеділок. І курс міжбанка вже 38.80.
Облігації UA4000219208 відповідають курсу 38.85.
Облігації UA4000229025 здорожчали на 21.5, копійок, а долар здешевшав.
Ну і нафіга Ви свої облігації продавали?
Востаннє редагувалось Denik
в П'ят 05 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Denik
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