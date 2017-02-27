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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11340113411134211343>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 64
36,00-36,50
2%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
3
38,00-38,50
9%
6
38,50-39,00
8%
5
39,00-39,50
20%
13
39,50-40,00
38%
24
40,00-40,50
8%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
2%
1
Більше 42
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:12

  Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу,

У Вас черговий стендап про цілющий девал якій лікує від усіх хвороб?
Будуть більше купувати смартфонів, пального, ліків в яких відсотків 70 імпортна сировина, навіть в умовно вітчизняної продукції? Самому не смішно?
Це злидні як наслідок девала не дозволять нічого купувати, бо більшість буде сидіти на хлібі і воді, от це правда.
Вам що 20 років, подивіться на експорт імпорт в 2015-му, все одно при девалі грабунку в 3 рази вже в другій половині 15-го торгбаланс був від'ємний, ну чого так?
Чого не допоміг девал знущання над народом?
Не кажіть дурниць в черговий раз, треба розвивати виробництво яке буде витісняти імпортні аналоги, а яке зараз може бути виробництво, коли більшість воює і регулярно прилітають шахеди ракети?
Ну наче прості речі, а Ви знову як проповідь читаєте, без прив'язки до фактів і логіки.
Навіть в пляшці мінералки майже половина це імпорт, етикетка полімерна, сама корка і пляшка з імпортної сировини, упаковка теж з плівки імпортної, а ще треба багато рухів по доставці на імпортній вантажівці, яка заправляється і обслуговується імпортним мастилом, пальним, запчастинами.
Девал це тільки про те як зробити всіх біднішими, а не про розвиток виробництва.
По курсу, летимо вниз, НБУ знову всіх переграв((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів

Видаліть будь ласка цю нісенітницю, бо Ваш рівень достатньо високий,а ця фраза геть не корелює з ним, чесно :cry:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:45

Райф лежит...
38,99
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26

  asti написав:Райф лежит...
38,99

Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
:D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  adamsmittttt написав:А може Райф не для всіх лежить, а для кого треба не лежить? Може таке бути?

для сусідніх обмінок він точно не лежить. вже стільки написано про цей райф, який ніби український...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:56

  asti написав:Райф лежит...
38,99

На касі?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:07

  alex lem написав:
  asti написав:Райф лежит...
38,99

Ахах, ,,тимчасові незручності. До 18-ї відремонтуємо.,,
Курс в додатку знизили й вимкнули сервера щоб не влетіть, бо народ побіг з пачками гривньопапіру до терміналів поповнення?
:D

а міжбанк все нижче і нижче, але плач Ярославни, що не купили в райфі по 38.99
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:18

flyman
Паніку геть. Запрацювало. :D Гуляємо.
На 50к що було папіру наміняв. На 200 не схотів. Обмінки зранку дуже оперативно спрацювали з курсом прийому.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:33

  asti написав:
  Denik написав:
  asti написав:Да, соглашусь.
Просто был расчёт на то, что курс до начала лета будет в пределах 38,5 +- Расчёт не оправдался, вот и приходится менять стратегию на ходу. У меня валюта и гривня примерно сбалансированы - сейчас чуть больше гривни, возможно через какое то время станет больше валюты. Посмотрим...

Я не розумію навіщо стільки рухів.
Я подивився в мене 05.03.2024 була купівля UA4000219208 по 1009,24 грн за папір. Це 25.88 долара по курсу 39. Щодня вартість цього паперу зростає на 41 копійку. Тобто кожен "долар", вкладений в облігацію за день дає 1.58 копійки зростання курсу. За місяць - 49 копійок. Курс НБУ був 38.31, сьогодні 39.19. Облігації "відповідають" курсу 38.80. Але я аж ніяк не переживаю, бо я не міг купити долар по 38.31 долар в зоні бойових дій так і його продати по 39.5 на піку.
Так само мною купувалися облігації UA4000229025 25.03.24 по 971.73 (за гроші з продажу доларів), сьогодні вони коштують 975.94. Тобто дорожчуьть на 38 копійок щодня, або 1.5 копійки на долар. За 11 днів - це перекриває 17 копійок зростання курсу, який по факту не змінився.
Тобто в середньому може бути десь +17 копійок, десь -39 копійок, але на горизонті місяця і менше на щось дивитися це дурня. Треба дивитися хоча б в розрізі 3 місяців.
Бо якщо курс пробовтається ще місяць навколо 39 - то уже по обох облігаціях буде +.

Я дуже сумніваюся що курс ще місяць буде бОвтатись біля 39. Скорше за все вже до травневих свят наблизимося до 40, але ще не перетнем.
У будь якому випадку вже немає минулорічної впевненості
у гривні, та й у країні взагалі... :( :(

40 - то Ваша бичача хотілка нічим не обгрунтована, окрім тривожності та паніки з інформації, яку доносить російська пропаганда.
А по факту маємо вже ціни ОВДП на понеділок. І курс міжбанка вже 38.80.
Облігації UA4000219208 відповідають курсу 38.85.
Облігації UA4000229025 здорожчали на 21.5, копійок, а долар здешевшав.
Ну і нафіга Ви свої облігації продавали?
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 05 кві, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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