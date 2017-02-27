Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:53

Василь-Рівне написав: Shaman написав: чи як ви бачите процес? чи як ви бачите процес?

Я бачу його як хоч і дуже маленький але виробник, коли з нашого лише праця, електрика, поліпропілен ( але він з імпортної сировини) - все решта 100% імпорт, а вже і електрика імпорт і 100% найближчим часом подорожчає, вірно? Тому ця фраза абсолютно недоречна : купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів Я бачу його як хоч і дуже маленький але виробник, коли з нашого лише праця, електрика, поліпропілен ( але він з імпортної сировини) - все решта 100% імпорт, а вже і електрика імпорт і 100% найближчим часом подорожчає, вірно?Тому ця фраза абсолютно недоречна : купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів

Та той Шаман невиліковний, не бачить хоч на крок вперед, а що робити з пенсіонерами?Вони дуже добре живуть?У більшості пенсія до 100 доларів на місяць, це великі і достатні гроші, щоб лікуватися, щоб сплачувати комунальні послуги, щоб достойно вдягатися і харчуватися?Знову всіх пенсіонерів зробити жебраками з пенсієй 30-50 доларів?Напевне Шаман каже про зростаючу конкуренцію після девала серед бабулєй біля метро і АТБ, щоб їх там не одна дві стояли, а були десятки, тоді в нього буде вибір кому з гордістю покласти до долоні 10 грн на хліб, а кому зась(((Про еміграцію забуває, люди виїзжають, ну ніхто не хоче тут жити за пару сот доларів в місяць, в сучасному світі є можливості заробляти мінімум в 5 разів більше навіть для жінок, хто залишиться працювати тут як в концтаборі за миску картопляних лушпайок?А депозити, Той Шаман вже років 5 носиться з темою "зайвої ліквідності" в банківській сфері, він хоче щоб девал знову знецінив заощадження громадян, всі побігли вигрібати власні гроші з банків, щоб лопнула ще половина банків, НБУ знову надрукував ще пів чи трильйон гривень, всі ці гривні пішли на валютний ринок і знову був девал в 3-5 разів, тоді він чомусь вважає, що виробникам стане краще, чому не стало в 2015-му не допетрав, напевне гадає, що щось буде інше, а не повна ж, яка була після початку війни в 2014-му, напевне економіка це непередбачувана наука, ніхто не знає як воно працює, головне віра в якійсь молитви про цілющий диводійний девал(((А борги бюджета? При стабільній гривні ставки можна знижувати до однозначних, а якщо відбудеться девал, то ставку знову прийдеться задирати до небес, це ще більше висосе з бюджета ресурси і грошей там не вистачить ні на що, чи хоче пан, щоб всі воїни кинули фронт з криками: я за пару сот доларів зарплатні не буду ризикувати життям?Ну невже складно скласти 1+1????По готівці, побачили столичні оператори відскок на пару копійок від дна на міжбанку і моментально зреагували, був мінімум по дню приблизно 39.20 на 39.29.Зараз вже 39.25 на 39.32 і навіть продаж трохи вище у деяких операторів.Вчора НБУ продав валюти на смішні 20 лямів доларів, пішла посівна, НБУ може розслабитись, зараз вийдуть експортери на арену, заливок буде менше.