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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:02
Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.
Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол. З цієї суми:
4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
1,5 млрд дол – від Канади;
880,7 млн дол – від МВФ;
286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.
Також на резерви вплинули операції Національного банку на валютному ринку. Відповідно до балансових даних регулятор продав на валютному ринку 1,8 млрд дол та викупив до резервів 25,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1,8 млрд дол.
Також на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн дол. США.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", - резюмували в Нацбанку.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06
citramon написав: somilitark написав: dr_bastm написав:somilitark
Читати не любите ви. Навіть виділив жирним. Ви чіпляєтесь за слово депозит і число 18. Але основна думка взагалі не про це була!
Якщо вам кортить. 18% було про довгі ОВГЗ і тільки так. Термінові депозити взагалі гірші, бо їх неможна розірвати. На депозитах звісно не було таких чисти відсотків.Зміна ставки НБУ на будь яке значення, не змінить умови діючих ОВГЗ і депозитів.
Ви це зрозуміли?
ми говоримо не за коней в вакуумі, а за реальних людей, ставку по існуючим депо, які на рік не змінять, але чистої доходності 18% там не було вже рік, якщо людина купила довгі ОВДП, то вона може продати їх через рік, но при зниженні ставки НБУ дохідність ОВДП теж впаде при продажі, бо їх будуть порівнювати з новими випусками, людина може не отримати навіть 10% річних за рік.
Так що по суті, хто запригнув в цьому році в ОВДП чи депо на рік, отримують максимум 12% річних В ГРИВНІ,
а девал з початку року вже 5%. аксимум за рік можна вийти тільки в ноль, ЗАРАЗ ПРИБУТКІВ В ВАЛЮТІ НЕ БУДЕ!
Це реальність, перечитайте декілька разів, якщо ще на власній особі не перевірили цю дійсність, потім згадаєте мене, що противний дядько з форума фінанс таки був правий)))
Я вибачаюсь, але якщо, наприклад, людина купила овдп з високою річною дохідністю на 3 роки, то при падінні дохідності облігації внаслідок перегляду облікової ставки через рік , ціна облігації зростає. Тобто людина, продавши облігацію після росту її ціни через рік отримає вищу річну дохідність. А це зовсім не так, як ви пишете вище
Облігації в сенсі.
1.5.24р. 14%
5-26.6 14.7%
Недавно було 15+
Про які 12% мова? Вже відомий курс наступного року?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:41
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів
Видаліть будь ласка цю нісенітницю, бо Ваш рівень достатньо високий,а ця фраза геть не корелює з ним, чесно
а чому ні? трохи утровано, але так й є. при девалі зп не зростає пропорційно. лише імпортні складові. все інше опосередковано, й зазвичай з часовим лагом.
чи як ви бачите процес?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:30
Shaman написав:
чи як ви бачите процес?
Я бачу його як хоч і дуже маленький але виробник, коли з нашого лише праця, електрика, поліпропілен ( але він з імпортної сировини) - все решта 100% імпорт, а вже і електрика імпорт і 100% найближчим часом подорожчає, вірно?
Тому ця фраза абсолютно недоречна : купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів
P.S. Я двома руками за щоб купувати вітчизняне, але те, що воно не прив'язане до курсів це м'яко кажучи не вірно, відразу згадується Юля, яка казала, що зачинить двері і кризу в Україну не пустить
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:53
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
чи як ви бачите процес?
Я бачу його як хоч і дуже маленький але виробник, коли з нашого лише праця, електрика, поліпропілен ( але він з імпортної сировини) - все решта 100% імпорт, а вже і електрика імпорт і 100% найближчим часом подорожчає, вірно?
Тому ця фраза абсолютно недоречна : купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів
Та той Шаман невиліковний, не бачить хоч на крок вперед, а що робити з пенсіонерами?
Вони дуже добре живуть?
У більшості пенсія до 100 доларів на місяць, це великі і достатні гроші, щоб лікуватися, щоб сплачувати комунальні послуги, щоб достойно вдягатися і харчуватися?
Знову всіх пенсіонерів зробити жебраками з пенсієй 30-50 доларів?
Напевне Шаман каже про зростаючу конкуренцію після девала серед бабулєй біля метро і АТБ, щоб їх там не одна дві стояли, а були десятки, тоді в нього буде вибір кому з гордістю покласти до долоні 10 грн на хліб, а кому зась(((
Про еміграцію забуває, люди виїзжають, ну ніхто не хоче тут жити за пару сот доларів в місяць, в сучасному світі є можливості заробляти мінімум в 5 разів більше навіть для жінок, хто залишиться працювати тут як в концтаборі за миску картопляних лушпайок?
А депозити, Той Шаман вже років 5 носиться з темою "зайвої ліквідності" в банківській сфері, він хоче щоб девал знову знецінив заощадження громадян, всі побігли вигрібати власні гроші з банків, щоб лопнула ще половина банків, НБУ знову надрукував ще пів чи трильйон гривень, всі ці гривні пішли на валютний ринок і знову був девал в 3-5 разів, тоді він чомусь вважає, що виробникам стане краще, чому не стало в 2015-му не допетрав, напевне гадає, що щось буде інше, а не повна ж, яка була після початку війни в 2014-му, напевне економіка це непередбачувана наука, ніхто не знає як воно працює, головне віра в якійсь молитви про цілющий диводійний девал(((
А борги бюджета? При стабільній гривні ставки можна знижувати до однозначних, а якщо відбудеться девал, то ставку знову прийдеться задирати до небес, це ще більше висосе з бюджета ресурси і грошей там не вистачить ні на що, чи хоче пан, щоб всі воїни кинули фронт з криками: я за пару сот доларів зарплатні не буду ризикувати життям?
Ну невже складно скласти 1+1????
По готівці, побачили столичні оператори відскок на пару копійок від дна на міжбанку і моментально зреагували, був мінімум по дню приблизно 39.20 на 39.29.
Зараз вже 39.25 на 39.32 і навіть продаж трохи вище у деяких операторів.
Вчора НБУ продав валюти на смішні 20 лямів доларів, пішла посівна, НБУ може розслабитись, зараз вийдуть експортери на арену, заливок буде менше.
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