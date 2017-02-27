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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:37
oleg49 написав:
Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
Якщо не знаєш що робити - купуй долар.
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AndriyQ
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:44
AndriyQ написав: oleg49 написав:
Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?
Якщо не знаєш що робити - купуй долар.
спочатку треба гроші заробити, щоб купувати. тому що потрібно робити? так, працювати
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Shaman
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:57
Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.
Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
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AndriyQ
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:00
AndriyQ написав: Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.
Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:10
Shaman написав: AndriyQ написав: Shaman написав:
девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.
Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати
яйца сезонный продукт в Украине.Сибистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спикуляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:16
jump написав:Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.
Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол.
З цієї суми:
4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
1,5 млрд дол – від Канади;
880,7 млн дол – від МВФ;
286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.
Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
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asti
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:32
asti написав:
jump написав:Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.
Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол.
З цієї суми:
4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
1,5 млрд дол – від Канади;
880,7 млн дол – від МВФ;
286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.
Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
А если резервы будут 50 ярдов,а долг 300?Совсем всем будет счастье?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:37
asti написав:
Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49
Дефицит госбюджета за первый квартал 197 млрд гривен.О каких вниз может идти речь?Но это вопрос к адекватным читателям)В нашій країні зелених мрій усе можливо!
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