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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11341113421134311344

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 67
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
9%
6
39,00-39,50
21%
14
39,50-40,00
36%
24
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:37

  oleg49 написав:Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?

Якщо не знаєш що робити - купуй долар.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:44

  AndriyQ написав:
  oleg49 написав:Вибачаюсь, але не витерпів. Третій раз від різних форумчан зустрічаю питання, які звучать: "Вывод-то какой?", "Выход какой?". А потім в наступному реченні "заворачиваться в простыню и ползти на кладбище". Але на питання ніхто не відповідає. Всі тільки питають.
Так який вихід або вивод? Що потрібно робить?

Якщо не знаєш що робити - купуй долар.

спочатку треба гроші заробити, щоб купувати. тому що потрібно робити? так, працювати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.

Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:00

  AndriyQ написав:
  Shaman написав:девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.

Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?

байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:10

  Shaman написав:
  AndriyQ написав:
  Shaman написав:девальвація змусить потроху купувати вітчизняне, бо воно не прив'язане до курсів - а це якраз потрібно бізнесу, про який всі так переймаються.

Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?

байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати :D

яйца сезонный продукт в Украине.Сибистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спикуляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:16

  jump написав:Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.

Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол. З цієї суми:

4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
1,5 млрд дол – від Канади;
880,7 млн дол – від МВФ;
286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.

Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:29

  Shaman написав:
  Дед Мороз написав:На межбанке Воображариум доктора Парнаса.Правильным людям—правильный курс!Могли бы и 8 нарисовать,если бы стояла такая задача.Центробанк Турции нервно курит…

вилазять незрозумілі обліківки - вже пилом припали, й починають по колу одну й ту ж маячню писати... скільки вас там ще? :D

Кожугетович,не груби старшим.Был бы жив Дядя Саша,уже бан обеспечен.По курсу всем и так видно,что рисуют под настроение.К рынку никакого отношения это не имеет.Прогнозы может давать только Пышный.Он может даже кредит Джонсону дать…при желании.Закрома ломятся от валюты.Или не ломятся?Давно новостей про голосование в конгрессе не было.Но нам ,как зайцам , трынь- трава…
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:32

  asti написав:
  jump написав:Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.

Така динаміка зумовлена значними (понад 9 млрд дол) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, впродовж березня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 9,31млрд дол. З цієї суми:

4,9 млрд дол – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
1,62 млрд дол – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
1,5 млрд дол – від Канади;
880,7 млн дол – від МВФ;
286,2 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
118,2 млн дол – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
32,4 млн дол – грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 363,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 728,5 млн дол.

Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
А если резервы будут 50 ярдов,а долг 300?Совсем всем будет счастье?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:37

  asti написав:Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49

Дефицит госбюджета за первый квартал 197 млрд гривен.О каких вниз может идти речь?Но это вопрос к адекватным читателям)В нашій країні зелених мрій усе можливо!
Дед Мороз
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