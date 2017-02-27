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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11342113431134411345

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 67
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
9%
6
39,00-39,50
21%
14
39,50-40,00
36%
24
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 05:24

  konstantin kirovograd написав:
  Shaman написав:
  AndriyQ написав:Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?

байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати :D

яйца сезонный продукт в Украине.Сибистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спикуляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.

а ви взагалі знаєте, що яйця виробляють декілька компаній, які доволі гостро конкурують між собою? й купа дрібних. й навіть мережі шукають де дешевше. й якщо хтось виставить неадекватні ціни, то яйца ще й на базарах продають? чи ви гадаєте всі взяли й домовилися між собою? :D й так, це не профіль Курочки Ряби - теж показує рівень розуміння питання - якщо роблять курятину, то й яйця обов'язково :D

собівартість - дивиться, якщо поділити постійні витрати на різну кількість продукції, то на одиницю продукції будуть зовсім різні цифри. це з приводу однакова.

де ви в Європі бачили регулювання цін? а соняшникова олія не подорожчала через війну у нас?

а дешевші олія та окорочка - це була маніпуляція, коли порівнювали акційні ціни. ще може бути прикол, що якщо наш ПДВ 20%, а в когось 0 чи 7% - тоді теж може бути різниця.

це очевидні речі, й так дивує що на ФІНАНСОВОМУ форумі ці ідеї виникають, й хтось їх ще підтримує... :shock:

це такий стьоб, чи вам реально буква "и" подобається? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 05:29

  Дед Мороз написав:
  Shaman написав:
  Дед Мороз написав:На межбанке Воображариум доктора Парнаса.Правильным людям—правильный курс!Могли бы и 8 нарисовать,если бы стояла такая задача.Центробанк Турции нервно курит…

вилазять незрозумілі обліківки - вже пилом припали, й починають по колу одну й ту ж маячню писати... скільки вас там ще? :D

Кожугетович,не груби старшим.Был бы жив Дядя Саша,уже бан обеспечен.По курсу всем и так видно,что рисуют под настроение.К рынку никакого отношения это не имеет.Прогнозы может давать только Пышный.Он может даже кредит Джонсону дать…при желании.Закрома ломятся от валюты.Или не ломятся?Давно новостей про голосование в конгрессе не было.Но нам ,как зайцам , трынь- трава…

щось мені здається, що бан був би за дурню про курс для правильних людей. ще одна ідея фікс бідних людей...

оце аргумент "и так видно" - а є більше детальні? так курс дуже залежить від НБУ, але причини й мета зовсім інші, ніж для правильних людей. ;) 40 ярдів ЗВР - це багато??? це дуже мало.

й висновок дуже "чіткий". малося на увазі, що буде девал? буде - але за графіком, який визначить НБУ 8)
Shaman
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