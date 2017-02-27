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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 06 кві, 2024 05:24
konstantin kirovograd написав: Shaman написав: AndriyQ написав:
Не змусить, а будуть відмовляти собі у всьому.
-Чому картопля подорожчала?
-А Ви курс долара бачили?
байка є така. а реалії трохи інші - ціна на картоплю та яйця змінюється від сезону, а не від курсу валюти. інколи ще ціна на яйця залежить від того, як пану Бахматюку потрібні кошти, й він починає демпінгувати
яйца сезонный продукт в Украине.Си
бистоимость круглый год одинаковая,но когда перестают нестись куры фермерские и домохозяйст то Курочки Рябы подымают цены так как они монополисты с осени по весну.Это чистой воды спи
куляция.В Европе такого нет и не моржет быть так как сразу по шапке получит производитель.Это наше изобретение-кого не вжарить как не своих.Поэтому мы и удивляемся почему окорочка и олия наша дешевле за рубежом чем у нас в АТБ.
а ви взагалі знаєте, що яйця виробляють декілька компаній, які доволі гостро конкурують між собою? й купа дрібних. й навіть мережі шукають де дешевше. й якщо хтось виставить неадекватні ціни, то яйца ще й на базарах продають? чи ви гадаєте всі взяли й домовилися між собою?
й так, це не профіль Курочки Ряби - теж показує рівень розуміння питання - якщо роблять курятину, то й яйця обов'язково
собівартість - дивиться, якщо поділити постійні витрати на різну кількість продукції, то на одиницю продукції будуть зовсім різні цифри. це з приводу однакова.
де ви в Європі бачили регулювання цін? а соняшникова олія не подорожчала через війну у нас?
а дешевші олія та окорочка - це була маніпуляція, коли порівнювали акційні ціни. ще може бути прикол, що якщо наш ПДВ 20%, а в когось 0 чи 7% - тоді теж може бути різниця.
це очевидні речі, й так дивує що на ФІНАНСОВОМУ форумі ці ідеї виникають, й хтось їх ще підтримує...
це такий стьоб, чи вам реально буква "и" подобається?
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Shaman
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Додано: Суб 06 кві, 2024 05:29
Дед Мороз написав: Shaman написав: Дед Мороз написав:
На межбанке Воображариум доктора Парнаса.Правильным людям—правильный курс!Могли бы и 8 нарисовать,если бы стояла такая задача.Центробанк Турции нервно курит…
вилазять незрозумілі обліківки - вже пилом припали, й починають по колу одну й ту ж маячню писати... скільки вас там ще?
Кожугетович,не груби старшим.Был бы жив Дядя Саша,уже бан обеспечен.По курсу всем и так видно,что рисуют под настроение.К рынку никакого отношения это не имеет.Прогнозы может давать только Пышный.Он может даже кредит Джонсону дать…при желании.Закрома ломятся от валюты.Или не ломятся?Давно новостей про голосование в конгрессе не было.Но нам ,как зайцам , трынь- трава…
щось мені здається, що бан був би за дурню про курс для правильних людей. ще одна ідея фікс бідних людей...
оце аргумент "и так видно" - а є більше детальні? так курс дуже залежить від НБУ, але причини й мета зовсім інші, ніж для правильних людей.
40 ярдів ЗВР - це багато??? це дуже мало.
й висновок дуже "чіткий". малося на увазі, що буде девал? буде - але за графіком, який визначить НБУ
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Shaman
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Додано: Суб 06 кві, 2024 06:06
Вищий курс - вищі ціни (в т.ч. на вітчизняну продукцію)
Вищі ціни - нижчий попит
Нижчий попит - менше прибутків у виробника
Менше прибутків - менше надходження податків до бюджету
І де тут користь від "всецілющого" девалу?
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AndriyQ
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Додано: Суб 06 кві, 2024 07:55
Hotab написав:Волинь
2021 рік - 107.8 тис
2022 рік - 40 тис
2023 рік - 61 тис
Тобто все ще далеко до довоєнних цифр. Які в свою чергу також не так щоб дуже високими були як для немаленької країни.
Є ще сірі схеми коли фактично нові авто, наприклад китайські, ввозяться як б/у.
Це звичайно мало, якщо би все це оцінювати мірками мирного часу. А зараз, як на мене, варто вводити свого роду податки на розкіш в геометричній прогресії від вартості автівки.
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