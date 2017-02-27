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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 кві, 2024 13:52
Gennadiy777 написав: sens написав:
Повітряних тривог немає, населення повернулось за кордону в повному об'ємі, немає обстрілів критичної інфраструктури, немає обстрілів великих міст,каховське і дніпрогес відновлено....
Ці події в минулому і цей негатив ринок вже врахував в ціні гривня-долар
Ці події в теперішньому і є анонсом, що буде в майбутньому.
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