RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11343113441134511346

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 69
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
20%
14
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Gennadiy777 написав:
  sens написав:Повітряних тривог немає, населення повернулось за кордону в повному об'ємі, немає обстрілів критичної інфраструктури, немає обстрілів великих міст,каховське і дніпрогес відновлено....


Ці події в минулому і цей негатив ринок вже врахував в ціні гривня-долар


Ці події в теперішньому і є анонсом, що буде в майбутньому.
Zochan
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 22.10.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11343113441134511346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3406, 3407, 3408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34070 36836769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2024 06:22
sens
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1928 13212613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2024 18:50
Пума
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23164619
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.