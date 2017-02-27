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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Gennadiy777 написав:
  sens написав:Повітряних тривог немає, населення повернулось за кордону в повному об'ємі, немає обстрілів критичної інфраструктури, немає обстрілів великих міст,каховське і дніпрогес відновлено....


Ці події в минулому і цей негатив ринок вже врахував в ціні гривня-долар


Ці події в теперішньому і є анонсом, що буде в майбутньому.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:43

Друзі, які очікування щодо курсу?
Хотабе, дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
sens
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