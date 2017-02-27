asti написав:Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен
Цифра не росте. Вона катастрофічно зменшується. Нагадаю, за період січень 2022 - липень 2023 года нам надали 233 млрд.$ Шалена сума чи не так? Довідково, ВВП України (не бюджет) -160 млрд.$ (привіт тим хто каже, що можемо вести війну за рахунок місцевих платників податків). https://bukvy.org/ukrayina-otrymala-pon ... oyi-vijny/ Порахуємо, 233/18міс =13 млрд.$ в місяць. 233 млрд.$ надали без всяких умов. А зараз щоб отримати залишок від 12.5 млрд.евро прийдеться багато що наприймать (закони). 13 млрд.$ в місяць.- це та сума допомоги, яка дозволяла в 2023 тримати фронт та економіку. З 3.5 млрд.$ в місяць - це тільки відступ з шаленими втратами людей. Довідково, рфія заклала в бюджет 2024 витрати на війну 10 млрд.$ в місяць, збільшивши витрати на 20% порівняно з минулим роком. Про знищену інфраструктуру на 500-600млрд.$ мовчу.
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Все складніше, треба правильно використовувати ресурси - пенсіонери донатять по 50 грн , держслужбовці беруть за довідку 200000 грн . Баланс?
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Цікава річ "горизонт прогнозування" Інколи, виникають бурхливі дискусії якщо його не погодити. Якщо обмежити "горизонт" 2-ма місяцями - я оптиміст. Якщо 1/2 року - песиміст. Якщо 1 роком - песиміст в кубі.