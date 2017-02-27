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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11343113441134511346

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Gennadiy777 написав:
  sens написав:Повітряних тривог немає, населення повернулось за кордону в повному об'ємі, немає обстрілів критичної інфраструктури, немає обстрілів великих міст,каховське і дніпрогес відновлено....


Ці події в минулому і цей негатив ринок вже врахував в ціні гривня-долар


Ці події в теперішньому і є анонсом, що буде в майбутньому.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:51

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен

Цифра не росте. Вона катастрофічно зменшується.
Нагадаю, за період січень 2022 - липень 2023 года нам надали 233 млрд.$ Шалена сума чи не так? Довідково, ВВП України (не бюджет) -160 млрд.$ (привіт тим хто каже, що можемо вести війну за рахунок місцевих платників податків).
https://bukvy.org/ukrayina-otrymala-pon ... oyi-vijny/
Порахуємо, 233/18міс =13 млрд.$ в місяць.
233 млрд.$ надали без всяких умов. А зараз щоб отримати залишок від 12.5 млрд.евро прийдеться багато що наприймать (закони).
13 млрд.$ в місяць.- це та сума допомоги, яка дозволяла в 2023 тримати фронт та економіку.
З 3.5 млрд.$ в місяць - це тільки відступ з шаленими втратами людей.
Довідково, рфія заклала в бюджет 2024 витрати на війну 10 млрд.$ в місяць, збільшивши витрати на 20% порівняно з минулим роком.
Про знищену інфраструктуру на 500-600млрд.$ мовчу.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:05

  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:12

  Gennadiy777 написав:
  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.

Все складніше, треба правильно використовувати ресурси - пенсіонери донатять по 50 грн , держслужбовці беруть за довідку 200000 грн . Баланс?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:33

  Gennadiy777 написав:
  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.

Цікава річ "горизонт прогнозування" :) Інколи, виникають бурхливі дискусії якщо його не погодити. :)
Якщо обмежити "горизонт" 2-ма місяцями - я оптиміст.
Якщо 1/2 року - песиміст.
Якщо 1 роком - песиміст в кубі.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:04

Результати валютних інтервенцій НБУ, млн.$:
================ Купівля = Продаж
01.04-05.04.24 ===== 29.6 === 483.6
Довідково 2023р.
03.04-07.04.23 ===== 1.0 ==== 126.3
10.04-14.04.23 ===== 0 ====== 242.9
Минулий тиждень був нетипово "активним" з валютних інтервенцій в цю пору року.
oleg49
 
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