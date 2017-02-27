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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11343113441134511346

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 13:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Gennadiy777 написав:
  sens написав:Повітряних тривог немає, населення повернулось за кордону в повному об'ємі, немає обстрілів критичної інфраструктури, немає обстрілів великих міст,каховське і дніпрогес відновлено....


Ці події в минулому і цей негатив ринок вже врахував в ціні гривня-долар


Ці події в теперішньому і є анонсом, що буде в майбутньому.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 15:51

  75stasstas75 написав:
  asti написав:Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен

Цифра не росте. Вона катастрофічно зменшується.
Нагадаю, за період січень 2022 - липень 2023 года нам надали 233 млрд.$ Шалена сума чи не так? Довідково, ВВП України (не бюджет) -160 млрд.$ (привіт тим хто каже, що можемо вести війну за рахунок місцевих платників податків).
https://bukvy.org/ukrayina-otrymala-pon ... oyi-vijny/
Порахуємо, 233/18міс =13 млрд.$ в місяць.
233 млрд.$ надали без всяких умов. А зараз щоб отримати залишок від 12.5 млрд.евро прийдеться багато що наприймать (закони).
13 млрд.$ в місяць.- це та сума допомоги, яка дозволяла в 2023 тримати фронт та економіку.
З 3.5 млрд.$ в місяць - це тільки відступ з шаленими втратами людей.
Довідково, рфія заклала в бюджет 2024 витрати на війну 10 млрд.$ в місяць, збільшивши витрати на 20% порівняно з минулим роком.
Про знищену інфраструктуру на 500-600млрд.$ мовчу.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:05

  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:12

  Gennadiy777 написав:
  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.

Все складніше, треба правильно використовувати ресурси - пенсіонери донатять по 50 грн , держслужбовці беруть за довідку 200000 грн . Баланс?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 16:33

  Gennadiy777 написав:
  sens написав:
  Zochan написав:що буде в майбутньому

є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє .
Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...


Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече.
Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює.
Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.

Цікава річ "горизонт прогнозування" :) Інколи, виникають бурхливі дискусії якщо його не погодити. :)
Якщо обмежити "горизонт" 2-ма місяцями - я оптиміст.
Якщо 1/2 року - песиміст.
Якщо 1 роком - песиміст в кубі.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:04

Результати валютних інтервенцій НБУ, млн.$:
================ Купівля = Продаж
01.04-05.04.24 ===== 29.6 === 483.6
Довідково 2023р.
03.04-07.04.23 ===== 1.0 ==== 126.3
10.04-14.04.23 ===== 0 ====== 242.9
Минулий тиждень був нетипово "активним" з валютних інтервенцій в цю пору року.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.

Так перша половина вже виконалась (НБУ навіть викуповував на ринку 30 млн ). Для підтвердження моєї гіпотези залишилось, щоб курс впав суттєво, скажімо до 38.00, особливо цікавими будуть перші дні травня: якщо НБУ діє в чиїхось інтересах, то 1-2 травня мають бути дном по курсу, після якого піде зростання..
Дюрі-бачі
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