asti написав:Запомните эту цифру: 43,8 миллиарда долларов резервы - это максимум, теперь только вниз! 🫤🫤🫤
Каждый месяц войны обходится в 3.5 млрд долларов, и цифра все растет, советую и эту цифру запомнить, и как будет дальше с помощью - не ясно, так что насчет только вниз, я бы не был так категоричен
Цифра не росте. Вона катастрофічно зменшується. Нагадаю, за період січень 2022 - липень 2023 года нам надали 233 млрд.$ Шалена сума чи не так? Довідково, ВВП України (не бюджет) -160 млрд.$ (привіт тим хто каже, що можемо вести війну за рахунок місцевих платників податків). https://bukvy.org/ukrayina-otrymala-pon ... oyi-vijny/ Порахуємо, 233/18міс =13 млрд.$ в місяць. 233 млрд.$ надали без всяких умов. А зараз щоб отримати залишок від 12.5 млрд.евро прийдеться багато що наприймать (закони). 13 млрд.$ в місяць.- це та сума допомоги, яка дозволяла в 2023 тримати фронт та економіку. З 3.5 млрд.$ в місяць - це тільки відступ з шаленими втратами людей. Довідково, рфія заклала в бюджет 2024 витрати на війну 10 млрд.$ в місяць, збільшивши витрати на 20% порівняно з минулим роком. Про знищену інфраструктуру на 500-600млрд.$ мовчу.
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Все складніше, треба правильно використовувати ресурси - пенсіонери донатять по 50 грн , держслужбовці беруть за довідку 200000 грн . Баланс?
є прислів"я в народі - дурень думкою багатіє . Хоча б Одесу з Харківом припинили знищувати в сьогоденні ...
Є прислів'я в народі - під лежачий камінь вода не тече. Хтось лежить на печі і думкою багатіє, а хтось працює. Влітку побачимо, хто інвестор, а хто песимистичний дурень при своїх. Обстріли були 2 роки і ще можуть бути 2. Так що тепер? Могилу копати? Треба діяти і допомагати ВСУ, наприклад - військові облігації, донати - тоді і обстрилів буде менше.
Цікава річ "горизонт прогнозування" Інколи, виникають бурхливі дискусії якщо його не погодити. Якщо обмежити "горизонт" 2-ма місяцями - я оптиміст. Якщо 1/2 року - песиміст. Якщо 1 роком - песиміст в кубі.
Дюрі-бачі написав:Теорію легко перевірити. Якщо на міжбанку в квітні виникне крупний продавець валюти (сотні мільйонів) крім НБУ і курс впаде після його продаж - значить НБУ діяв в інтересах цього продавця, якщо ж курс не впаде, або впаде від того, що пропозиція перевищить попит (НБУ почне викуповувати валюту, а не продавати) - значить ніякої змови нема.
Так перша половина вже виконалась (НБУ навіть викуповував на ринку 30 млн ). Для підтвердження моєї гіпотези залишилось, щоб курс впав суттєво, скажімо до 38.00, особливо цікавими будуть перші дні травня: якщо НБУ діє в чиїхось інтересах, то 1-2 травня мають бути дном по курсу, після якого піде зростання..
sens написав:Все складніше, треба правильно використовувати ресурси - пенсіонери донатять по 50 грн , держслужбовці беруть за довідку 200000 грн . Баланс?
Так, згоден, порядок треба наводити, але надії на зелених немає. Думаю, що наше горизонтальне суспільство з часом вирішить і цю проблему. Як там у Тичини: Та нехай собі як знають, божеволіють, конають — нам своє робить!