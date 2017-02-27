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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48
Якщо спиратись на теханаліз, то по класиці жанра, вже давно повинна відбуватись потужна корекція. Дивергенція на графіку.
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Gennadiy777
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Додано: Суб 06 кві, 2024 21:59
Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
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ihorsic
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