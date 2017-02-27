ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
А я би навпаки ловив би купити євро за долар, 1.07-1.075 не погана як на мене ціна. Вже зараз багато вітчизняних компаній прив'язуються в розрахунках до євро, так як багато сировини йде з ЄС, а також багато чого продається в Європу, мені здається ми досить швидко переходимо в розрахунках з долара на євро...
ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
Євро в боковику і перпективи поки туманні, ніхто не знає куди воно піде - 50 на 50. ЄЦБ вже хоче знижувати облікову ставку, да боїться боргового (бонди) колапсу між півднем та північчю Європи. ФРС не поспішає бо інфляція ще висока і ринок праці в гарному стані, але його примушує піти на зниження команда Байдена перед виборами. Чекаємо інфляції в Америці, може хоч щось проясниться.