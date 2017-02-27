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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11344113451134611347

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48

Якщо спиратись на теханаліз, то по класиці жанра, вже давно повинна відбуватись потужна корекція. Дивергенція на графіку.Зображення
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:31

  ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.

А я би навпаки ловив би купити євро за долар, 1.07-1.075 не погана як на мене ціна.
Вже зараз багато вітчизняних компаній прив'язуються в розрахунках до євро, так як багато сировини йде з ЄС, а також багато чого продається в Європу, мені здається ми досить швидко переходимо в розрахунках з долара на євро...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:46

somilitark подальші скирдування здійснюю в євро. Поки що лише на 10% в ньому..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:06

  ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.


Євро в боковику і перпективи поки туманні, ніхто не знає куди воно піде - 50 на 50. ЄЦБ вже хоче знижувати облікову ставку, да боїться боргового (бонди) колапсу між півднем та північчю Європи. ФРС не поспішає бо інфляція ще висока і ринок праці в гарному стані, але його примушує піти на зниження команда Байдена перед виборами. Чекаємо інфляції в Америці, може хоч щось проясниться.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:29

  Hotab написав:somilitark подальші скирдування здійснюю в євро. Поки що лише на 10% в ньому..


Треба бути обережним - може бути ще дешевше, як з швейцарським франком - був 1,1850 а в результаті зниження облікової ставки став 1,1085. Мінус 6,5%Зображення
Gennadiy777
 
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Hotab

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