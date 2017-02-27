|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48
Додано: Суб 06 кві, 2024 21:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
Додано: Суб 06 кві, 2024 22:31
А я би навпаки ловив би купити євро за долар, 1.07-1.075 не погана як на мене ціна.
Вже зараз багато вітчизняних компаній прив'язуються в розрахунках до євро, так як багато сировини йде з ЄС, а також багато чого продається в Європу, мені здається ми досить швидко переходимо в розрахунках з долара на євро...
Додано: Суб 06 кві, 2024 22:46
somilitark подальші скирдування здійснюю в євро. Поки що лише на 10% в ньому..
Додано: Суб 06 кві, 2024 23:06
Євро в боковику і перпективи поки туманні, ніхто не знає куди воно піде - 50 на 50. ЄЦБ вже хоче знижувати облікову ставку, да боїться боргового (бонди) колапсу між півднем та північчю Європи. ФРС не поспішає бо інфляція ще висока і ринок праці в гарному стані, але його примушує піти на зниження команда Байдена перед виборами. Чекаємо інфляції в Америці, може хоч щось проясниться.
Додано: Суб 06 кві, 2024 23:29
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В якості недільного офтопу. Наснилися мені такі армії на харчі:
Буряк столовий свіжий - 15.68
Горошок зелений консервований - 70,82
Капуста білокачанна свіжа - 12,50
Капуста квашена - 62,00
Капуста пекінська свіжа - 19,06
Картопля свіжа - 18,12
Кукурудза консервована - 70,82
Морква свіжа - 11,18
Огірки консервовані - 100,94
Томат консервований - 78,10
Цибуля ріпчаста свіжа - 13,50
Часни свіжий - 103,76
Шампіньйони консервовані - 126,19
Салат овочевий закусочний - 58,82
Капуста червонокачанна свіжа - 20,00
Крупа горохова - 12,95
Крупа гречана ядриця - 22,20
Крупа кукурудзяна - 13,10
Крупа пшоняна - 17,50
Рис довгозернистий пропарений - 43,73
Вермішіль довга - 25.05
Пера - 19.50
Ріжки - 18,00
Гірчиця - 72.00
Кетчуп - 77.65
Як це з АТБ корелюється. Хто часто ходить.
Додано: Нед 07 кві, 2024 08:56
Denik
відсутність ринків збуту впливають на ціну,
на осінь 2023 залишилась значна кількість врожаю з року 2022 (по коли ціна була 50-80грн, гречку стали значно менше купувати), з осені 2023 було стрімке падіння ціни.
собаку кормлю гречкою(півкіло на день), закупаю по 50кг(два по 25кг) і за ціною слідкую
22,20грн -ціна гарна, дешевше вже не буде (якщо тільки півтони купити), собівартість
висока.
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
картопля 24₴, цибуля 15₴, морква 9₴
Додано: Нед 07 кві, 2024 09:56
Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, виробник буде працювати на склад, а гроші звідки візьмуться? Більший попит стимулює виробництво. Навпаки, не працює.
Востаннє редагувалось AndriyQ в Нед 07 кві, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
|