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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11345113461134711348>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48

Якщо спиратись на теханаліз, то по класиці жанра, вже давно повинна відбуватись потужна корекція. Дивергенція на графіку.Зображення
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:31

  ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.

А я би навпаки ловив би купити євро за долар, 1.07-1.075 не погана як на мене ціна.
Вже зараз багато вітчизняних компаній прив'язуються в розрахунках до євро, так як багато сировини йде з ЄС, а також багато чого продається в Європу, мені здається ми досить швидко переходимо в розрахунках з долара на євро...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 22:46

somilitark подальші скирдування здійснюю в євро. Поки що лише на 10% в ньому..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:06

  ihorsic написав:Хто як відноситься доперекидки зараз євро в долар? Зараз виходить вигідніше форекса. Ну і взагалі на перспективу.


Євро в боковику і перпективи поки туманні, ніхто не знає куди воно піде - 50 на 50. ЄЦБ вже хоче знижувати облікову ставку, да боїться боргового (бонди) колапсу між півднем та північчю Європи. ФРС не поспішає бо інфляція ще висока і ринок праці в гарному стані, але його примушує піти на зниження команда Байдена перед виборами. Чекаємо інфляції в Америці, може хоч щось проясниться.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 23:29

  Hotab написав:somilitark подальші скирдування здійснюю в євро. Поки що лише на 10% в ньому..


Треба бути обережним - може бути ще дешевше, як з швейцарським франком - був 1,1850 а в результаті зниження облікової ставки став 1,1085. Мінус 6,5%Зображення
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 08:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В якості недільного офтопу. Наснилися мені такі армії на харчі:
Буряк столовий свіжий - 15.68
Горошок зелений консервований - 70,82
Капуста білокачанна свіжа - 12,50
Капуста квашена - 62,00
Капуста пекінська свіжа - 19,06
Картопля свіжа - 18,12
Кукурудза консервована - 70,82
Морква свіжа - 11,18
Огірки консервовані - 100,94
Томат консервований - 78,10
Цибуля ріпчаста свіжа - 13,50
Часни свіжий - 103,76
Шампіньйони консервовані - 126,19
Салат овочевий закусочний - 58,82
Капуста червонокачанна свіжа - 20,00
Крупа горохова - 12,95
Крупа гречана ядриця - 22,20
Крупа кукурудзяна - 13,10
Крупа пшоняна - 17,50
Рис довгозернистий пропарений - 43,73
Вермішіль довга - 25.05
Пера - 19.50
Ріжки - 18,00
Гірчиця - 72.00
Кетчуп - 77.65
Як це з АТБ корелюється. Хто часто ходить.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 08:56

Denik

Крупа гречана ядриця - 22,20
відсутність ринків збуту впливають на ціну,
на осінь 2023 залишилась значна кількість врожаю з року 2022 (по коли ціна була 50-80грн, гречку стали значно менше купувати), з осені 2023 було стрімке падіння ціни.

собаку кормлю гречкою(півкіло на день), закупаю по 50кг(два по 25кг) і за ціною слідкую
22,20грн -ціна гарна, дешевше вже не буде (якщо тільки півтони купити), собівартість
висока.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Denik написав:В якості недільного офтопу. Наснилися мені такі армії на харчі:
...
Картопля свіжа - 18,12

Цибуля ріпчаста свіжа - 13,50
...
Як це з АТБ корелюється. Хто часто ходить.
картопля 24₴, цибуля 15₴, морква 9₴
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 09:56

  Shaman написав:вищий курс - вищі ціни на імпорт. значить починають більше виробляти всередині країни - бо виходить дешевше. більше виробляють - зростають доходи й купівельна спроможність населення. а це вже підвищує попит.

в цих роздумах часто пропускають той важливий факт, що внутрішнє виробництво збільшує доходи населення.

й податки це не лише податок на прибуток. податки на зп набагато більше насправді

Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, виробник буде працювати на склад, а гроші звідки візьмуться? Більший попит стимулює виробництво. Навпаки, не працює.
Востаннє редагувалось AndriyQ в Нед 07 кві, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
AndriyQ
 
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