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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 10:03
AndriyQ написав:
Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, будуть працювати на склад, а гроші звідки візьмуться?
Пан Шаман не може збагнути іншу особливість України: навіть якщо вироблять більше, продадут і зароблять, то додатковий прибуток піде не робітникам, а осяде в офшорі олігарха і будуть витрачені на імпортні товари. В кращому випадку збільшать кількість робочих місць і зарплату підтягнуть на рівень девальвації.
Ринок праці такий, що робітників завжди набирають за мінімальну ціну, яка трохи вища ніж в бюджетному секторі. Поки був відкритий кордон, то хоч трохи орієнтувались на ринок ЄС, а тепер повний відрив.
Для росту економіки нам потрібно робити те, що Китай, москалі: заливати ринок грошима через держ замовлення.
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