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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 10:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, будуть працювати на склад, а гроші звідки візьмуться?

Пан Шаман не може збагнути іншу особливість України: навіть якщо вироблять більше, продадут і зароблять, то додатковий прибуток піде не робітникам, а осяде в офшорі олігарха і будуть витрачені на імпортні товари. В кращому випадку збільшать кількість робочих місць і зарплату підтягнуть на рівень девальвації.
Ринок праці такий, що робітників завжди набирають за мінімальну ціну, яка трохи вища ніж в бюджетному секторі. Поки був відкритий кордон, то хоч трохи орієнтувались на ринок ЄС, а тепер повний відрив.
Для росту економіки нам потрібно робити те, що Китай, москалі: заливати ринок грошима через держ замовлення.
Дюрі-бачі
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