Додано: Нед 07 кві, 2024 12:22

Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но онне отражает всего п-ца этой ситуации.А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.День закрыт.Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни...