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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 10:03
AndriyQ написав:
Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, будуть працювати на склад, а гроші звідки візьмуться?
Пан Шаман не може збагнути іншу особливість України: навіть якщо вироблять більше, продадут і зароблять, то додатковий прибуток піде не робітникам, а осяде в офшорі олігарха і буде витрачений на імпортні товари. В кращому випадку збільшать кількість робочих місць і зарплату підтягнуть на рівень девальвації.
Ринок праці такий, що робітників завжди набирають за мінімальну ціну, яка трохи вища ніж в бюджетному секторі. Поки був відкритий кордон, то хоч трохи орієнтувались на ринок ЄС, а тепер повний відрив.
Для росту економіки нам потрібно робити те, що Китай, москалі: заливати ринок грошима через держ замовлення.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 11:58
Denik написав:
Цибуля ріпчаста свіжа - 13,50
Та і все інше "свіжість" 2023?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 12:22
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он
не отражает всего п-ца этой ситуации.
А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:
Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.
День закрыт.
Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...
Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.
Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.
Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.
В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 12:38
Вы как на курорте провели целую неделю на свежем воздухе, а не насиживая геморрой в душном офисе или зарабатывая грыжу в запыленном сталеварном цеху. А каторжной она была у людей в окопах.
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Игорь
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:00
А може такий задум хитрий?
USA: -давайте ми типу вам зараз допомогу не дамо, у вас там трохи підніметься паніка, курс підросте... Ну ви "попаліть" трохи свої резерви по 39+, а потім ми вам надамо допомоги і вирівняєте курс та резерви!
UA: -ок!)
Завтра доречі 9 число-можуть і прийняти відповідне рішення. Готівка дивиться вниз, НБУ теж...
Останні тижні бізнес не дуже хоче імпортувати товар по дорогому курсу, всі чекають на відкат. Їх клієнти теж не готові купляти за новими цінами. Можливо за рахунок цієї паузи зараз трохи знизилися оберти на міжбанку..
Будемо бачити.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:03
Kravec_5 написав:Завтра доречі 9 число
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:07
а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно
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flex123
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:09
Игорь написав:
Вы как на курорте провели целую неделю на свежем воздухе, А каторжной она была у людей в окопах.
...поэтому мы ТУДА и не стремимся...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:10
flex123 написав:
а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно
А можно было просто ничего не делать//)
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:12
flex123 написав:
а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно
Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД...
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