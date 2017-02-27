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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:39
Игорь написав:
Вы как на курорте провели целую неделю на свежем воздухе, а не насиживая геморрой в душном офисе или зарабатывая грыжу в запыленном сталеварном цеху. А каторжной она была у людей в окопах
.
Та що там люди в окопах... - он в людей покруче проблеми)) - гемор так гемор!
>>>
asti написав:
тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас
! За неделю полную беготни, стрессов
, обменов/сдач/откупов, воздушных тревог
и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он
не отражает всего п-ца этой ситуации
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:41
Дюрі-бачі написав: AndriyQ написав:
Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, будуть працювати на склад, а гроші звідки візьмуться?
Пан Шаман не може збагнути іншу особливість України: навіть якщо вироблять більше, продадут і зароблять, то додатковий прибуток піде не робітникам, а осяде в офшорі олігарха і буде витрачений на імпортні товари. В кращому випадку збільшать кількість робочих місць і зарплату підтягнуть на рівень девальвації.
Ринок праці такий, що робітників завжди набирають за мінімальну ціну, яка трохи вища ніж в бюджетному секторі. Поки був відкритий кордон, то хоч трохи орієнтувались на ринок ЄС, а тепер повний відрив.
Для росту економіки нам потрібно робити те, що Китай, москалі: заливати ринок грошима через держ замовлення.
ви наче дивитесь багато речей, а потім робите такі висновки. але не лише ви. тому
ви сплутали багато речей. ви кажете лише про той випадок, що більше зароблять експортери. але збільшення експорту йде по всій номенклатурі товарів, окрім сг та металургії. а ви лише на цьому сегменті зосередились. й зменшення імпорту йде по товарах, які ми можемо самі виробляти. тому ефект від зменшення імпорту може бути навіть більший.
й так, збільшать кількість робочих місць. й середня зп. й дивиться, я ніколи не працював на державу. чому? бо нереальні зп. в приватному секторі зп назвемо ринкові - й треба заробляти прибуток, тому зп платять такі, щоб люди пішли працювати. оце ваше "за мінімальну ціну, яка трохи вища ніж в бюджетному секторі"
- абсолютно невірне твердження. особливо зараз - ситуація на ринку праці значно змінилася, тому в багатьох сферах дефіцит працівників.
а от те, що робить Китай робити не треба - зараз ми побачимо, до чого таке призводить. й Китай, й Раша можуть таке робити, бо в них великий профіцит зовнішньої торгівлі - у нас цього немає, тому немає можливості робити неправильні речі
навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні
ще раз - якщо когось лякає слово девал, й асоціюється воно з кратним обвалом курсу, добре. будемо використовувати вислів своєчасно послабляти курс валюти, особливо при такому значному дефіциті зовнішньої торгівлі
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:42
asti написав:
таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни...
Су ка!!!
Іпу і плачу!©🤦🤦🤦
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:44
AndriyQ написав: Shaman написав:
вищий курс - вищі ціни на імпорт. значить починають більше виробляти всередині країни - бо виходить дешевше. більше виробляють - зростають доходи й купівельна спроможність населення. а це вже підвищує попит.
в цих роздумах часто пропускають той важливий факт, що внутрішнє виробництво збільшує доходи населення.
й податки це не лише податок на прибуток. податки на зп набагато більше насправді
Більше виробляють - зростають доходи - такої залежності нема. Виробіть хоч заваліться, та по таких цінах купувати не будуть, виробник буде працювати на склад, а гроші звідки візьмуться? Більший попит стимулює виробництво. Навпаки, не працює.
розпишемо детально, бо чіпляєтесь до дрібниць. внаслідок зростання попиту на продукцію внутрішнього ринку зростає її виробництво, що в свою чергу призводить до зростання доходів як робітників, так й фірми. все те саме, як й ви пишете
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:44
Kravec_5 написав:
Останні тижні бізнес не дуже хоче імпортувати товар по дорогому курсу, всі чекають на відкат
Ви представляє тут весь бізнес? Тобто весь бізнес доложив Вам, що не хочуть імпортувати товар? Так? Я Вас розчарую, бо я Вам цього не казав і товар таки імпортую, може Ви не в курсі то скажу таку річ - у бізнесу є договора з постачальниками графіків яких потрібно дотримуватись незважаючи на курс, більше того простій набагато більше приносить збитків ніж тих 2-3% по курсу
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:46
asti написав:
я заработал... меньше 2000 гривен
От бачите, навіщо вам та метушня, ці постійні стреси?))
Ходіть до нас, будете мати від 1666 до 4 000 грн за ОДИН ДЕНЬ!!!
А не за тиждень "пекельних мук"!
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:58
asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он
не отражает всего п-ца этой ситуации.
А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:
Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.
День закрыт.
Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...
Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.
Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.
Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.
В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни...
Військові це перечитують ще раз і ще раз, і нервово курять в стороні!
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Додано: Нед 07 кві, 2024 14:49
Shaman написав:
навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні
Девал - це інструмент вирішення економічних проблем влади за рахунок народу
. Саме тому я й не хочу, щоб його застосовували.
І є як мінімум 2 альтернативні шляхи:
1) зовнішнє фінансування
2) продаж природніх ресурсів
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні
Девал - це інструмент вирішення економічних проблем влади за рахунок народу
. Саме тому я й не хочу, щоб його застосовували.
І є як мінімум 2 альтернативні шляхи:
1) зовнішнє фінансування
2) продаж природніх ресурсів
економічних проблем не влади, а суспільства - не плутайте. не може суспільство виробляти машини чи смартфони - то нехай купує дешеві аналоги, а не дорогі. не може взагалі нічого путнього виготовляти - нехай переходить на кнопкові телефони. а зовнішнє фінансування - це маскування проблеми.
знаєте, які проблеми влади - дефіцит бюджету. а чому є дефіцит? - бо влада витрачає кошти на різні соціальні програми. якщо влада почне жити по наявним коштам - то якраз постраждає населення. й ваше бюджетне фінансування теж зріжуть. ви класичний бюджетник, який кошти отримує, а не заробляє. а економіка країни кошти заробляє.
причин різкого девалу дві - сильний дефіцит торгового балансу й емісія. друге частіше. й ще, коли торговий дефіцит маскуються різними причинами - як надмірне надходження долару до 2008 року, то потім це все одно вистрілює.
ви не поспішайте сперечатися. те, що ослаблена валюта ефективна для економіка - це майже базова умова. не розумію, чого з цим так багато людей спречається. ні розумію - сперечаються ті, хто вже має якийсь статки й хоче жити на відсотки - але не на 1-3%, а на 10-15-20% на рік, но при цьому щоб був стабільний курс - й не хочуть зрозуміти, що це не можливо.
висновок. поточна девальвація - це механізм тримати економіку в здоровому стані. якщо цього не робити, якраз починаються проблеми. й ще варіант, що гроші треба заробляти, а не намагатися жити як рант'є
бо ніде в світі так не працює
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:25
Shaman написав:
те, що ослаблена валюта ефективна для економіка
А Ви ніяк не хочете зрозуміти, що:
1) ефект може бути, а може й не бути, але він настає не одразу, а десь в майбутньому. А негативні наслідки від девальвації настають одразу.
2) Переважну частину зиску від економіки отримує влада й власники виробництва. До найманих робітників доходять тільки крихти. А шкода від девальвації майже пропорційна витратам, тобто всім.
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