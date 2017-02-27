Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 кві, 2024 15:40
Дюрі-бачі написав:
Переважну частину зиску від економіки отримує влада й власники виробництва.
В курсі, що 93% тих хто пішов у бізнес прогорають? Чи Ви вважаєте що всі 100% бізнесменів просто гребуть гроші лопатами і ніколи не мають збитків? А Ви "зходіть" у бізнес, а потім нам тут всім розкажете про свої офшори, надприбутки і т.і. Мені так цікаво читати от таких "бізнес експертів" які і близько біля того бізнесу не стояли і в своєму житті нічого реального не зробили навіть собачої будки, а от всім надувши щоки експертно розказати як там живе бізнес, то тут просто суперексперт, просто диву даєшся всім цим вірусологам, ковід, ракетним, воєнним, бізнесфахівцям і все це в одній особі ні просто талантіще так і пре нема куди його дівати як в анекдтоі про таксиста, який не хоче в прем'єри бо таксувати треба. Ви часом не таксист? Га?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:42
Shaman написав:
ви не поспішайте сперечатися. те, що ослаблена валюта ефективна для економіка - це майже базова умова.
экономические свободы и законодательство базовые для эффективной экономики. к валюте требования стабильность и доверие.
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vitaliiangel
в Нед 07 кві, 2024 15:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:42
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
те, що ослаблена валюта ефективна для економіка
А Ви ніяк не хочете зрозуміти, що:
1) ефект може бути, а може й не бути, але він настає не одразу, а десь в майбутньому. А негативні наслідки від девальвації настають одразу.
2) Переважну частину зиску від економіки отримує влада й власники виробництва. До найманих робітників доходять тільки крихти. А шкода від девальвації майже пропорційна витратам, тобто всім.
помилка в кожному висновку. а друге ще й лівацькі ідеї.
весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:43
vitaliiangel написав:
экономические свободы и законодательство базовые.
В Україні в першу чергу - це верховенство права. Бо як тільки построїв вдалий бізнес і вийшов за ліміти ФОП - до тебе черга бажаючих його віджати або пощипати.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:47
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
экономические свободы и законодательство базовые.
В Україні в першу чергу - це верховенство права. Бо як тільки построїв вдалий бізнес і вийшов за ліміти ФОП - до тебе черга бажаючих його віджати.
часи Яника давно скінчилися. коли ви останній раз чули про такий нахабне рейдерство? інколи ще є конфлікти між власниками, але це трохи інше...
ви оперуєте байками якоїсь багаторічної давнини. й знаю купу бізнесів, які непогано розвилися за останні 20 років. а чому АТБ ніхто не віджав свого часу?
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:47
Shaman написав:
весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...
Ні ми не унікальні, є позитивний досвід Греції як без девальвації вирішувати економічні проблеми, є не такий вдали досвід Білорусії...
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:50
Shaman написав:
чому АТБ ніхто не віджав свого часу?
https://infokava.com/43197-.html
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vitaliiangel
в Нед 07 кві, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:51
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...
Ні ми не унікальні, є позитивний досвід Греції як без девальвації вирішувати економічні проблеми, є досвід не такий вдали досвід Білорусії...
дайте розгорнуто свою думку, що ви маєте на увазі. те, що Греції насипали купу кредиті?. й де рішення Греції?. до речі, там бюджет так порізали, що довго протестували.
все економіка Білорусі базується на субсидіях Раші - нема субсидій, нема економіки
Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 15:59
й як це по'язано? є певні звинувачення - але їх схоже не довели.
мережа АТБ розвивалася й після 2014 року. й головне в ній - правильно обрана бізнес-модель. чомусь Брусничка Ахметова не змогла такого досягнути, було менше зв'язків?
Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:01
Shaman написав:
дайте розгорнуто свою думку, що ви маєте на увазі. те, що Греції насипали купу кредиті?.
Не просто дали 285 млрд. євро в борг, а
1) змусили провести реформи.
2) Списали половину боргів.
3) Й найголовніше: вирішили постійно давати в борг, створили
https://www.esm.europa.eu/
Дюрі-бачі
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